Canada, affonda peschereccio spagnolo: 7 morti/ “Si teme una strage”

Dramma in Canada: nella notte tra il 14 e il 15 febbraio 2022 è naufragato un peschereccio spagnolo al largo delle coste dello Stato nordamericano. Secondo quanto reso noto dalla stampa locale, il bilancio delle vittime è di sette morti, mentre sono stati recuperati tre sopravvissuti. Nonostante il maltempo, le ricerche proseguono senza sosta: ricordiamo che a bordo del mezzo c’erano un totale di 24 persone.

Ancora 10 persone disperse, dunque: la portavoce del governo spagnolo, Isabel Rodriguez, ha confermato che le autorità stanno seguendo la vicenda «con preoccupazione». Non mancano gli ostacoli per le squadre di salvataggio: oltre al rigido clima invernale, bisogna fare i conti con le onde alte quattro metri e la visibilità ridotta a un quarto di miglio nautico. «Chiunque abbia viaggiato sulle Grand Banks sa che questa non è una situazione anormale, quindi stiamo lavorando duramente per vedere e per cercare di nuovo l’area con la speranza di trovare l’equipaggio rimanente», le parole di Brian Owens ai microfoni di CBC News.

Canada, affonda peschereccio spagnolo: 7 morti

Sul posto sono presenti anche altri pescherecci, attivi per dare una mano nelle operazioni di soccorso e salvataggio. Il peschereccio spagnolo, chiamato Villa de Pitanxo, opera nella regione della Galizia ed è affondato nella costa del Canada attorno all’1 ora locale. Non sono state rese note le identità del personale salvato e di chi ha perso la vita, ma sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore. «La priorità è continuare a cercare dispersi», ha ribadito Owens nel corso dell’intervista rilasciata all’emittente canadese. Un dramma enorme per la comunità spagnola, in particolare per quella galiziana: il sindaco di Marin, Maria Ramallo, ha parlato «della più grande tragedia mai registrata per la città»: «Non possiamo ricordare un episodio peggiore di questo». Ricordiamo che circa quarant’anni fa morirono 84 uomini nella zona a causa di una tempesta: vittime le persone a bordo dell’Ocean Ranger, una piattaforma petrolifera operante sulle Grand Banks di Terranova.

