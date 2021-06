Canada, nuovi resti di centinaia di bambini indigeni/ Vicino ex scuola cattolica

Nuova scoperta dell’orrore in Canada, dove sono sono state ritrovate centinaia di tombe anonime di bambini in un’ex “scuola per indigeni” cattolica. Nei pressi della Marieval Indian Residential School di Saskatchewan sono stati ritrovati i resti di centinaia di bambini nativi americani. Ad annunciarlo le comunità indigene della Federation of Sovereign Indigenous First Nations, senza specificare il numero preciso dei corpi ritrovati, ma facendo capire che però è superiore a quello dei resti di 215 bambini ritrovati il mese scorso nei pressi della Kamloops Indian Residential School. Questi istituti facevano parte di una rete di scuole fondate dal governo canadese e gestite dalle chiese cattoliche che rimuovevano i figli degli indigeni dalla loro cultura per assimilarli alla propria. Come nel caso di Kamloops, anche a Marieval sono stati usati dei radar per controllare l’area e ritrovare la fossa comune. Si tratta di un ulteriore tassello di quello che ha ormai assunto le dimensioni di uno scandalo che la Chiesa cattolica americana e il Papa non possono ignorare. Lo scandalo potrebbe estendersi agli Stati Uniti, visto che il segretario agli Interni ha recentemente annunciato l’apertura di un’inchiesta sui collegi per nativi americani, con attenzione a cimiteri e potenziali luoghi di sepoltura.

Caso Ciro Grillo, inchiesta su stupro in Norvegia/ Nel mirino figlio di un politico

CANADA, NUOVA SCOPERTA CHOC: “ASPETTIAMO SCUSE PAPA”

L’ex scuola di Marieval fu attiva per 98 anni, fino al 1997. Gli scavi che hanno portato a questa terribile scoperta sono cominciati a maggio, subito dopo il ritrovamento dei resti di 215 bambini vicino alla Kamloops Indian Residential School. Sono stati avviati diversi scavi in numerose ex scuole residenziali del Paese con l’aiuto delle autorità governative. «Il numero di tombe senza nome sarà il più significativo fino ad oggi in Canada», recita il comunicato della Federazione delle nazioni indigene sovrane (FSIN) in riferimento all’ex scuola di Marieval. Per la direttrice esecutiva del National Centre for Truth and Reconciliation, Stephanie Scott, i morti potrebbero essere oltre 6mila. «Le scuse del Papa aiuterebbero i sopravvissuti a iniziare il viaggio della riconciliazione», ha detto al Corriere della Sera. Ma i popoli delle Prime Nazioni americane ancora attendono le scuse formali della Chiesa cattolica per quello che è accaduto tra il XIX e il XX secolo, quando più di 150mila bambini indigeni furono prelevati dalle loro case, quasi sempre con la forza, per essere inseriti in queste scuole. Una commissione istituita nel 2008 ha scoperto che un gran parte di questi bambini indigeni non è mai tornato nelle comunità di origine. Il rapporto Verità e riconciliazione, pubblicato nel 2015, ha definito tale politica un «genocidio culturale».

LEGGI ANCHE:

Origine Covid, sequenze cancellate: Cina tace/ Oms "Dati continuamente richiesti..."Maneskin, sosia in pubblicità mozzarella Lettonia/ Clamoroso "tarocco pubblicitario"

© RIPRODUZIONE RISERVATA