CANADA, OPERAZIONE DI POLIZIA AL PARLAMENTO DI OTTAWA

Paura a Ottawa per un uomo che si è barricato in Parlamento. L’allarme in Canada è scattato nel pomeriggio di sabato, quando il Servizio di protezione del Parlamento (PPS) ha diffuso un avviso per invitare chiunque si trovasse nell’East Block, che ospita gli uffici dei senatori e del loro staff, a trovare riparo nella stanza più vicina, chiudere e bloccare tutte le porte, per poi nascondersi.

L’allerta chiedeva a chi non si trovava nelle immediate vicinanze di stare lontano fino a nuovo avviso e di non recarsi nei luoghi sotto sequestro. Nel frattempo, è scattata anche l’evacuazione dell’edificio, mentre la polizia chiudeva un tratto della strada di fronte al Parliament Hill, bloccando traffico e accesso ai pedoni. Di fatto è scattato un lockdown che è stato gradualmente esteso alle zone circostanti.

Fortunatamente c’era poca attività nel Parlamento di Ottawa, visto che è attualmente sciolto per le elezioni federali in corso. Dopo ore di paura, la polizia ha fatto sapere di aver arrestato l’uomo che si è barricato all’interno. “La chiamata per un uomo barricato all’East Block si è conclusa senza incidenti. Un uomo è in custodia“, il messaggio pubblicato in un post sui social poco prima delle 23, ore locali, di sabato. Nel post si precisava anche che è stata avviata un indagine penale e che sarebbero stato forniti ulteriori dettagli. Non ci sono state notizie immediate sulle accuse.

“AVVISTATI DUE ROBOT PER DISINNESCO BOMBE”

In precedenza, l’ispettore Mark Bouwmeester aveva dichiarato ai giornalisti che “le circostanze di questo incidente sono considerate sospette“, ma ha fornito pochi dettagli su ciò che stava accadendo all’interno del Parlamento. “Al momento siamo in contatto con l’individuo e la nostra priorità è quella di risolvere la situazione in modo pacifico. Al momento non ci sono feriti e crediamo che l’uomo sia l’unica persona all’interno dell’edificio“, aveva aggiunto.

Inoltre, non aveva chiarito neppure se l’uomo barricato nel Parlamento di Ottawa fosse armato o avesse fatto minacce. I media locali hanno riferito che la polizia di Ottawa ha fatto intervenire unità specializzate, tra cui almeno un’unità cinofila e unità di esplosivi. Secondo The Canadian Press, due robot dell’unità di disinnesco bombe sono stati avvistati di fronte al Centre Block.