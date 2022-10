Canadair si schianta sull’Etna/ Video: in servizio per incendio su monte Calcinera

Tragedia in Sicilia, dove un Canadair della Protezione civile è precipitato e si è schiantato alle pendici dell’Etna, nella zona di Linguaglossa, quindi in provincia di Catania. L’aereo era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato ieri in un terreno sul monte Calcinera. Questa mattina le fiamme avevano ripreso vita, quindi si era reso necessario un intervento dall’alto per evitare che potessero propagarsi verso valle. L’incidente, dunque, è avvenuto a poca distanza dal centro abitato etneo. Al momento non si hanno notizie sull’equipaggio, anche se c’è grande timore per le condizioni dei due piloti a bordo, e sulle cause dell’incidente che si è verificato intorno alle 16 di oggi pomeriggio, se non che è caduto vicino ad un convento.

Francesco Totti e Noemi presto sposi? / Prima il divorzio in tribunale con Ilary

Ma il Corriere della Sera fa riferimento a prime notizie secondo le quali uno dei due piloti del Canadair partito da Lamezia Terme (in provincia di Catanzaro, in Calabria) sarebbe morto, anche se ancora manca una conferma ufficiale. Sul posto sono accorsi i soccorritori e sono presenti anche i carabinieri, i vigili del fuoco con un elicottero, le squadre speleo-alpino-fluviali e nucleare-batteriologico-chimico-radiologico, come riportato da Meridionews, oltre al personale del 118. Le immagini che intanto stanno arrivando dalla zona sono impressionati. Si vede, infatti, una enorme nube alzarsi dalle pendici dell’Etna.

Taglio dell'IVA: prodotti per l'infanzia al 5%/ "Inclusi pannolini, biberon, latte.."

CANADAIR PRECIPITATO SULL’ETNA: SI TEME PER DUE PILOTI

Il fotografo Massimo Lo Giudice, testimone oculare dell’incidente aereo, ha dichiarato a Catania Today: “Ieri sera era attivo un incendio in zona Pomiere, visibile dal paese di Linguaglossa, su un costone dei Perloritani. Oggi stavo facendo delle foto proprio al Canadair dalla mia terrazza. Ho notato che l’aereo era molto basso, faceva dei giri abbassandosi per spegnere il rogo. L’ultimo scatto è datato alle 15 e 38: si vede quasi mezzo aereo dietro la collina. Dopo circa 30 secondi si è sentito uno scoppio sordo con una densa nube di fumo. Poco dopo si è attivata la macchina dei soccorsi. In questo momento vedo un elicottero dei vigili del fuoco, un secondo canadair ed un altro elicottero giallo, che presumo sia della protezione civile“.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 27 OTTOBRE 2022/ +26 morti, tasso positività 16,8%













© RIPRODUZIONE RISERVATA