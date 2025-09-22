Canale 5 tenta di evitare il flop e cambia la programmazione: invertita la programmazione di Raoul Bova e Michelle Hunziker

Novità in arrivo su Canale 5, l’inizio della nuova stagione ha portato Mediaset a rivedere i programmi. Il debutto a rilento della fiction Buongiorno mamma e di Io canto ha spinto i vertici della tv di Cologno Monzese a modificare in corsa alcune situazioni. Sono state invertite le programmazioni di Buongiorno mamma, la fiction con protagonista Raoul Bova, e Io canto family, con Michelle Hunziker al timone.

La serie giunta alla terza stagione andrà in onda eccezionalmente martedì 23 settembre (la prima puntata l’abbiamo vista in tv di mercoledì), mentre il programma con Michelle Hunziker alla guida sarà di scena mercoledì con la seconda puntata stagionale dopo il flop del debutto che ha registrato 2 milioni di telespettatori e uno share del 15.2%, finendo alle spalle della replica de Il Commissario Montalbano. Vedremo se le nuove misure adottate da Mediaset porteranno i frutti sperati, oppure se proseguiranno le difficoltà evidenziate in questo inizio di stagione televisiva.

Mediaset rilancia e cambia la programmazione: arrivano le fiction e il Grande Fratello

Ancora qualche giorno di attesa e Mediaset calerà gli assi per provare a contrastare la concorrenza offerta dalla Rai. La prossima settimana prenderà il via il nuovo Grande Fratello di Simona Ventura, pronta a debuttare alla guida del programma.

Spazio nelle prossime settimane alle fiction, dal ritorno di Marco Bocci con la serie Alex Bravo, fino alla tanto attesa reunion de I Cesaroni, pronti a tornare in scena oltre dieci anni dopo l’ultima volta. E vedremo se i numeri inizieranno a sterzare sui Canali Mediaset, a partire già da questa settimana che vedrà Raoul Bova e Michelle Hunziker invertiti.

