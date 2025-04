Canale 5 ribalta i palinsesti: la decisione dopo la morte di Papa Francesco

E’ morto Papa Francesco e ovviamente anche il mondo della tv ne risente in maniera pesante. Mediaset ha deciso di rivoluzionare i palinsesti di Canale Cinque in seguito alla drammatica notizia che ha colpito tutto il mondo. Non ci sarà la consueta diretta con Pomeriggio Cinque, programma d’informazione che solitamente viene affidato all’ex presentatrice de L’Aria che tira. Il format farà capolinea sul piccolo schermo, bensì con un’edizione speciale. Il palinsesto Mediaset ha comunque puntato su Myrta Merlino e, per lo speciale su Papa Francesco, ha affidato alla conduttrice l’edizione straordinaria di Pomeriggio 5. Una messa in onda che partirà alle 15.40 e che si concluderà a ridosso del TG5, che ovviamente dedicherà ampio spazio alla morte del Pontefice e vescovo di Roma.

Anche La volta buona di Caterina Balivo è stato ridotto rispetto al solito, con il TG1 che ha invece occupato la casella solitamente affidata al programma con una edizione straordinaria del telegiornale.

Canale 5 palinsesti, non solo Myrta Merlino: salta anche The Couple

Oltre alla classica versione di Pomeriggio Cinque, Mediaset ha adottato altre misure stringenti nella giornata di oggi lunedì 21 aprile 2025, in cui il mondo si è ritrovato a salutare Papa Francesco all’età di 88 anni. Un addio che ha ovviamente scosso tutti e che ha portato le televisioni a riorganizzare i palinsesti. Per esempio, Canale Cinque ha deciso di annullare la puntata dello show di Ilary Blasi, The Couple, previsto questa sera sul piccolo schermo come ogni lunedì.

Saltata anche la consueta diretta di Mediaset Extra, visto che la tv di Berlusconi ha deciso di trasmettere in simulcast TGCom24, in modo da avere una copertura ancora più ampia sulla giornata più triste per i credenti ma non solo. Una programmazione rivista nel giorno di Pasquetta, nel quale Papa Francesco ha salutato all’età di 88 anni.