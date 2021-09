CANALE ITALIA/ Anticipazioni e ospiti di ‘NotizieOggi Lineasera’ del 24 settembre

Dopo il felice exploit la scorsa settimana in termini di share di ‘NotizieOggi Lineasera’, la cui prima puntata della nuova edizione staziona stabilmente anche ai vertici delle tendenze dei video più visti di YouTube, il seguitissimo talk-show ideato, scritto e condotto dal giornalista Vito Monaco si appresta a scaldare i motori per il secondo appuntamento della stagione. La quinta consecutiva dal 2017 a oggi.

Il programma va in onda in diretta nazionale ogni venerdì sera dalle 20.00 alle 22.00 su ‘Canale Italia 83’, su Sky 913 e in streaming su Facebook.

Ospiti del salotto televisivo dello ‘Studio 12’, il più grande e moderno del Nord Italia dopo quelli di ‘Mediaset’ a Cologno Monzese saranno Filippo Abbate, Presidente dell’Associazione ‘MMT Italia’ insieme agli esperti a Elisabetta Uccello, Giuseppe Nasone e Tiziano Tanari appartenenti tutti al medesimo ente e prestigioso centro studi.

A dialogare in studio con Vito Monaco sulle derive poste in atto dalla pandemia anche il Professor Daniele Trabucco, valente accademico e stimato costituzionalista.

E il raffinato cantautore Giuseppe Povia noto, oltre che per la sua musica, pure per le sue forti e argomentate prese di posizione contro gli effetti globali e nefasti della dittatura del mainstream e del politicallly correct al tempo del Covid-19.

La regia è di Giuliano Tristo, le foto di Federico Badoer.

Al centro della puntata, la ‘MMT’, acronimo chiacchierato e di grande attualità che sta per ‘Modern Monetary Theory’, ultimo rischioso attacco posto in essere ai danni della sovranità nazionale.

Come altresì espressamente raccontato nella copertina introduttiva al programma, realizzata per ‘NotizieOggi Lineasera’ dal giornalista radiotelevisivo e saggista cattolico Maurizio Scandurra (spesso anche ospite della trasmissione) con la regia di Ivan Bentivoglio per la rinomata casa di produzione cinematografica ‘Ivan Bentivoglio Films’.

Appuntamento in diretta venerdì sera dalle ore 20.00 su ‘Canale Italia 83’ e su ‘Sky 913’.



