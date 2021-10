CANALE ITALIA/ Carlo Freccero e Stefano Montanari ospiti a ‘NotizieOggi Lineasera’

Puntata numero sette il 29 Ottobre su ‘Canale Italia’ per ‘NotizieOggi Lineasera’, il talk-show d’informazione controcorrente ideato, scritto e condotto dal giornalista Vito Monaco, Direttore della Testata Giornalistica dell’emittente, sempre fra i video-tendenza più seguiti e condivisi su YouTube per l’efficacia dei contenuti anti-mainstream graditi all’ampia platea dei telespettatori.

Una vita/ Anticipazioni puntata 27 ottobre: Ildefonso è morto, Felipe si sveglia

La trasmissione, in costante crescita d’ascolti, va in onda in diretta nazionale ogni venerdì sera dalle 20.00 alle 22.00 su ‘Canale Italia 83’, su Sky937 la prima ora, al numero 913 la seconda, in streamingsu Facebooke sul sito ufficiale www.canaleitalia.it.

Ospiti del salotto televisivo dello ‘Studio 12’, il più grande e moderno del Nord Italia dopo quelli di ‘Mediaset’ a Cologno Monzese saranno il Professor Stefano Montanari (Nanopatologo), Carlo Freccero (Giornalista ed ex Dirigente Tv), Antonietta Morena Gatti (Scienziato) e Fabio Milani (Medico).

Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 ottobre: Shauna vuole dire la verità, ma Quinn…

La regia è di Giuliano Tristo, le foto di Federico Badoer.

Al centro della puntata, ‘Italia: fra pandemia, greenpass, crisi sociale ed economica’, tema di scottante attualità. Nel corso del programma il conduttore Vito Monaco vaglierà insieme ai propri valenti ospiti le soluzioni possibili per uscire dall’impasse di uno Stato che ha perso la bussola innanzi agli accadimenti del presente.

La copertina introduttiva del programma, dedicata questa volta al neofenomeno del cosiddetto ‘Giornalismo di Stato’, è realizzata per ‘NotizieOggi Lineasera’ dal giornalista radiotelevisivo, opinionista e saggista cattolico Maurizio Scandurra (spesso ospite a ‘La Zanzara’ su ‘Radio24’) con il montaggio creativo del filmmakerIvan Bentivoglio per la rinomata casa di produzione cinematografica ‘Ivan Bentivoglio Films’: già fra i vincitori, con il cortometraggio ‘Sola’ scritto e diretto dall’omonimo fondatore, del ‘Supercortofilmfestival’ di Rocca Priora, in provincia di Roma, nonché titolare di una preziosa nominational ‘Varese International Film Festival’ e al ‘Cinemagia Movie Awards’.

Carmen Russo incidente hot al Grande Fratello Vip/ Resta in reggiseno davanti a tutti

Appuntamento in diretta venerdì sera dalle ore 20.00 su ‘Canale Italia 83’.



© RIPRODUZIONE RISERVATA