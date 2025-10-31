Annullato l'incontro a Budapest tra Trump e Putin, il Financial Times svela le motivazioni della decisione, Rubio: "La Russia non vuole un accordo di pace"

Donald Trump ha annullato l’incontro con Putin che era previsto a Budapest per discutere sulle possibilità di negoziare un accordo per il cessate il fuoco in Ucraina. La decisione è arrivata dopo una conversazione telefonica avvenuta tra il segretario di Stato Marco Rubio e il Ministro degli Affari Esteri russo Lavrov, durante il quale, stando alle prime anticipazioni, sarebbe emerso un atteggiamento particolarmente rigido da parte del Cremlino, specialmente in merito ad alcune condizioni fondamentali per avviare i colloqui, definito degli Usa “Inaccettabile”.

Il Financial Times ha poi svelato alcuni aspetti dietro la vicenda, per spiegare questa decisione improvvisa del presidente che in precedenza invece si era sempre mostrato fiducioso sul fatto che il dialogo con Putin potesse portare alla costruzione di un percorso di pace. Secondo il rapporto del quotidiano, a far crollare la prospettiva del summit sarebbe stato non solo il tono utilizzato durante le telefonata, ma anche un promemoria inviato poco prima che ribadiva le richieste di Mosca per considerare l’ipotesi di una tregua con l’Ucraina.

Perchè è stato annullato l’incontro tra Trump e Putin a Budapest? Rubio: “La Russia non vuole negoziare un accordo di pace”

Incontro tra Trump Putin a Budapest annullato, tra le motivazioni dietro la decisione del presidente americano di voler rimandare il faccia a faccia con il leader russo, secondo quanto riportato dal Financial Times, ci sarebbe la lista di condizioni che Mosca avrebbe posto già prima di iniziare le negoziazioni. Prima su tutte quella sui territori conquistati in Ucraina, che Zelensky dovrebbe concedere rinunciando a qualsiasi forma di controllo. Un punto che era stato già ampiamente ribadito da Lavrov, che ne aveva parlato come un requisito fondamentale per affrontare un discorso di pace pur sapendo che Kiev non avrebbe mai accettato.

Oltre a questo, sarebbero stati specificati nel promemoria pre summit anche altri due obblighi, quello di garantire alla Russia che la Nato non avrebbe mai annesso l’Ucraina e l’ultimo sull’impegno ad una riduzione della capacità militare dell’esercito ucraino. Tutte necessità che come ha dichiarato Rubio, hanno dimostrato ampiamente che in questo momento Putin non avrebbe alcuna intenzione di portare avanti un colloquio che possa portare ad alla fine della guerra.