La Commissione Europea ha avviato l'infrazione contro l'Italia, e si teme la cancellazione del regime forfettario. Ma è realmente possibile?

La cancellazione del regime forfettario è una preoccupazione che sorge dopo che la Commissione Europea ha preso di mira tale riforma “agevolativa”. Il motivo sarebbe legato ad una disparità italiana rispetto alle tasse pagate (e alle altre opzioni) dagli altri contribuenti dei vari Paesi europei.

Per risolvere la problematica il nostro Governo dovrebbe attuare un sistema equiparato e “uguale per tutti”. Dunque non ci sarebbe nulla di male ad agevolare gli aspiranti e neo imprenditori, ma l’ingiustizia sarebbe nel mancato equilibrio in termini di tassazione.

É davvero possibile la cancellazione del regime forfettario?

La cancellazione del regime forfettario potrebbe essere una conseguenza della disparità con gli altri Paesi Membri creata dal nostro Bel Paese. I trattamenti fiscali sono piuttosto differenzianti, dato che nessun altro in Unione Europea potrebbe aderire al regime agevolato (a meno che non produca almeno il 75% del reddito dal nostro territorio).

Eppure il forfettario è un regime che piace, dato che ultimamente sarebbero state introdotte anche delle novità con il contratto misto e gli accordi con altri lavori “da dipendente”.

Sarebbe dunque un peccato dire addio ad una tassazione vantaggiosa (almeno per chi inizia), e che negli anni ha riscosso grande successo.

Le partita IVA italiane ma che risiedono all’estero hanno un duplice svantaggio, dato che non solo devono risolvere delle criticità burocratiche complesse, ma devono anche sostenere delle aliquote IRPEF ancor più alte di quelle che pagherebbero vivendo in Italia.

Procedura d’infrazione avviata ai danni dell’Italia

Anche se di fatto non si parla di abolire il regime forfettario, è un rischio che in tanti temono, soprattutto dopo che la Commissione Europea ha già inoltrato l’iter di infrazione ai danni dell’Italia, dandogli 2 mesi di tempo per poter regolarizzare la normativa fiscale.

Al nostro Bel Paese tocca dunque sbracciarsi e pensare ad una soluzione (nel più breve tempo possibile) per adeguarsi a quanto richiesto dalla Commissione.

Intanto l’iter di infrazione è già partito, e al Governo spetta anche adeguare gli emendamenti affinché l’Italia possa essere “attrattiva” per il turismo internazionale.