Cancelo all’Inter?/ Calciomercato, maxi affare con City e Barcellona: ecco il piano

Sono trame di calciomercato ben complicate per la dirigenza dell’Inter che per la prossima finestra di contrattazione pare stia programmando un maxi affare che porterebbe al fine alla Pinetina Joao Cancelo. Pare dunque, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato raccolte oggi dal Corriere dello sport, che Conte abbia individuato nel difensore portoghese, al momento sotto contratto con il Manchester City, il prossimo obbiettivo caldo per la prossima stagione. Anzi la dirigenza nerazzurra pare essere impaziente di ri-accogliere il giocatore, che già nella stagione 2017-2018 aveva vestito i colori dell’Inter, prima di passare (tramite il Valencia) alla Juventus. Pure però la trattativa con il City, che ha stretto a sè Cancelo almeno fino al 2025, non è di facile programmazione: ma proprio qui nasce il piano geniale della dirigenza milanese, che potrebbe, in un colpo solo rivolvere anche l’annosa questione del passaggio di Lautaro al Barcellona.

CANCELO ALL’INTER? LA TRIANGOLAZIONE CON SEMEDO E LAUTARO MARTINEZ

Il piano dunque per portare Cancelo all’Inter per la prossima stagione non è semplice, ma pure sotto le mani della dirigenza nerazzurra potrebbe anche funzionare: ovviamente con la collaborazione dei giocatori e dei club interessanti alla triangolazione con Lautaro e dunque Barcellona e Manchester City. La maxi operazione, così come spiegata questa mattina dal Corriere dello sport, prevedrebbe la cessione del blaugrana Semedo (valutato 50 milioni di euro pre pandemia da coronavirus) al City, il cui approdo metterebbe in sovrannumero Cancelo, il quale dunque volerebbe tra le braccia dell’Inter. E i nerazzurri di conseguenza sarebbero ben disposti a cedere al Barcellona il cartellino di Lautaro Martinez (assieme ovviamente a una cospicua cifra in cash). Il piano dunque è fissato: ora sarà però necessaria la collaborazione di tutti gli attori. Staremo a vedere.



