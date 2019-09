Cancro al cervello e pochi mesi di vita: 12enne guarisce/ Mamma: “È tornata a scuola”

Le viene diagnosticato un cancro terminale al cervello a soli 12 anni, ma lo combatte, guarisce e torna a scuola. Questa è la storia di Milli Lucas, una bambina di Perth (Australia), considerata una miracolata. Soffre di una rara sindrome, quella di Li-Fraumeni, una malattia genetica che predispone al rischio di contrarre diversi tipi di tumori. E quando c’è stata la diagnosi di un tumore al cervello devastante, le avevano dato pochi mesi di vita. Invece è guarita dopo essere stata operata e sottoposta alle successive terapie. Il Daily Mail racconta che l’ha “salvata” il dottor Charlie Teo, che ha eliminato il 98 per cento della massa tumorale. Operatasi in giugno, la 12enne è stata portata in Germania per curarsi. L’équipe del dottor Teo ha lottato insieme alla bambina in tutti i modi nonostante le previsioni poco incoraggianti. Così sono riusciti a sconfiggere la malattia e a ridare nuova speranza alla 12enne e alla sua famiglia, oltre che ai tanti malati che versano nelle stesse condizioni di Milli.

CANCRO AL CERVELLO E POCHI MESI DI VITA: 12ENNE GUARISCE

Quando Milli Lucas ha scoperto di avere il cancro al cervello, sembrava che non ci fossero speranze per lei. I medici in Australia le avevano detto che le rimanevano pochi mesi di vita. E l’operazione a cui doveva essere sottoposta poteva lasciarla paralizzata. Invece è riuscita a sopravvivere e a guarire. I genitori, Grant Lucas e Monica Smirk, sulla pagina Facebook che avevano creato per lei (“Team MillStar”), hanno scritto parole commoventi per ricordare l’evento che ha cambiato la loro vita. «Siamo in estasi perché la nostra Milli è tornata a scuola con sua sorella, è tanto felice», ha scritto la mamma. Inoltre, ha spiegato che con le terapie è riuscita a recuperare «l’uso delle gambe e presto riavrà anche il suo braccio destro». Oltre alla scuola, sono riprese le lezioni di musica: la 12enne è tornata anche a cantare, come faceva prima che le diagnosticassero il cancro al cervello.

