Cancro al seno, malattia Amanda Sandrelli/ “Tanta paura, non ho detto a mia madre..”

Cancro al seno, questa è la malattia contro cui ha dovuto combattere anni fa Amanda Sandrelli, figlia di Stefania Sandrelli. Lei stessa in tv ha rivelato di aver avuto davvero tanta paura quando ha scoperto di essere malata e che in un promo momento non lo ha detto nemmeno a sua madre. In una lunga intervista a Repubblica ha raccontato il suo dramma rivelando: “Inutile dire che, quando mi hanno detto la diagnosi, ho avuto paura. In quei momenti ti trovi su un crinale, senti la parola ‘cancro’ e pensi alla morte o alle mutilazioni”. Per fortuna però ha avuto dalla sua persone importanti, la famiglia e anche dei medici che l’hanno aiutata permettendole di guarire con un intervento che non ha richiesto molte cure devastanti dopo. A distanza di molti anni, però, l’attrice fa ancora fatica a parlare di quei momenti e di quel dramma ma poi lei stessa conforta chi si trova nella sua stessa situazione: “Il modo migliore per superare la paura è affrontarla, non fingere di non averla”.

Cancro al seno, malattia Amanda Sandrelli: “Tanta paura!”

Il suo primo pensiero è stato quello di non farcela, di dover lasciare tutto e affrontare il peggio soprattutto dover parlare ai suoi genitori della scoperta di avere un tumore al seno e della paura che forse la loro figlia non ce l’avrebbe fatta. Proprio per questo Amanda Sandrelli ha pensato bene di affrontare il discorso con mamma Stefania solo dopo avere chiaro il concetto: “A mia madre invece all’inizio non l’ho raccontato… A lei e a mio padre ho preferito dirlo quando ho avuto chiaro quello che mi attendeva. A quel punto, mi è stata vicina come nessun’altro”.



