Cancro al seno, malattia Carolyn Smith/ “Continuo le cure e combatto”

Il cancro al seno, questa è la malattia contro cui si batte Carolyn Smith da quando la prima volta ha scoperto di essere malata e di dover subire un intervento. Il giudice e coreografo di ‘Ballando con le stelle’ ha affrontato al massimo quest’ultima edizione del programma di Milly Carlucci affermando, in alcuni frangenti, di non voler addirittura prendervi parte proprio perché lo scorso mese di settembre aveva ammesso di non aver ancora superato del tutto i suoi problemi nonostante i cinque anni passati a combattere tra cure e interventi (sembra che siano addirittura cinque gli interventi subiti dalla giudice e ballerina): “Pensavo di aver finito le cure, invece devo continuare con le terapie ogni tre settimane. Mi sento bene sia fisicamente che psicologicamente.. Anche se non è facile, dopo cinque anni, assumere sempre medicinali”.

Cancro al seno è la malattia Carolyn Smith: “Continuo le cure e combatto”

Da sempre combattiva dietro il bancone dei giudici di Ballando con le stelle, Carolyn Smith ha dimostrato di esserlo anche nella vita dimostrandosi come esempio per le persone e le donne che combattono questa brutta bestia. Anche questa mattina sui social ha rilanciato con una frase che racchiude la sua voglia e il suo modo di essere “viva” nonostante tutto: “Buongiorno a tutti. Questa frase è bellissima. LA VITA È UN REGALO. QuUABDO SVEGLIA OGNI MATTINA PROVA A RENDERTI CONTO. Nella vita troppi cose sono scontate, non apprezzate e a volte sputato. Facciamo tornare la gratitudine per la vita , per gli altri e non solo”. Sarà ospite a Oggi è un altro giorno nel pomeriggio e tornerà a raccontare della sua malattia e del suo amore per la vita, ne siamo certi.



