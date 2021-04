Cancro al seno, malattia Carolyn Smith/Dall’intervento alle cure: “Non va male tutto”

Carolyn Smith è tra gli ospiti de La canzone segreta e toccherà a lei svelare nuovamente i segreti della sua vita e del suo cuore forte del vaccino anti Covid che ha fatto in quanto soggetto fragile. Il cancro al seno, questa è la malattia contro cui si batte Carolyn Smith e che la rende ‘fragile’ agli occhi dei dottori e per la prassi sanitaria in piena pandemia. Quando la prima volta ha scoperto di essere malata è stata distrutta dalla notizia che la sua vita sarebbe cambiata e che avrebbe dovuto affrontare un primo intervento, poi la notizia delle cure invasive che hanno cambiato il suo corpo e, infine, il ritorno della malattia e un nuovo intervento e un altro ciclo. Proprio lo scorso mese di settembre aveva ammesso di non aver ancora superato del tutto i suoi problemi nonostante i cinque anni passati a combattere e lei stessa ha spiegato: “Pensavo di aver finito le cure, invece devo continuare con le terapie ogni tre settimane. Continuo le cure e combatto”.

Cancro al seno, malattia Carolyn Smith: “Io soggetto fragile, ho fatto il vaccino”

Qualche tempo fa la stessa Carolyn Smith ha raccontato sui social, dove tiene sempre aggiornati i suoi fan, che non c’è traccia del tumore al seno adesso ma che per sicurezza dovrà continuare le cure. Anche qualche giorno fa si è occupata di sanità invitando tutti a non parlare male delle persone che lavorano negli ospedali o in questi ambiti perché le eccellenze non mancano. Dopo la seconda dose del vaccino sui social ha scritto: “La serenità è una sicurezza con grande valore. Voglio aggiungere una cosa molto importante… che dobbiamo parlare positivamente di chi fa il suo lavoro come si deve. Non tutto va male. È ora da sentire dai media e chi ha fatto già il vaccino GOOD NEWS, per dare speranza al popolo, e dare un esempio a chi non fa il suo lavoro con sufficienza. Non c’è tempo da sprecare, il vaccino è necessario per iniziare a vivere e lavorare a salvare il popolo, l’Italia e l’economia. È solo una questione di buon senso”.

