Cancro, Oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Laura Chiatti e Sabrina Ferilli, che anno sarà?

Oroscopo Paolo Fox 2022: che anno sarà per il Cancro in amore, salute e lavoro?

L’oroscopo Paolo Fox 2022 si occupa del segno del Cancro nelle previsioni del nuovo anno. La domanda che attanaglia i nati sotto questo segno è la seguente: che cosa prevedono le stelle per l’amore, la salute e il lavoro del Cancro? Per quanto riguarda l’amore, l’oroscopo Paolo Fox 2022 sostiene che i nati sotto questo segno non si accontenteranno nemmeno nel nuovo anno, infatti già nei primi mesi, i loro partner verranno messi alla prova. L’amore è un argomento molto complesso ed estremamente importante per il segno del Cancro, un segno che non può e soprattutto non vuole vivere i sentimenti in maniera superficiale. I single, nel corso del 2022, avranno la possibilità di vivere alcune relazioni passeggere. Attenzione alla gelosia e ai mesi estivi, che potrebbero scatenare qualche problema specialmente se accompagnate dal mutismo.

Capitolo lavoro: l’oroscopo Paolo Fox 2022 prevede un inizio dell’anno non proprio semplice e lineare. I nati sotto questo segno avranno a che fare con situazioni poco certe e o progetti che ancora non riescono a decollare. Servirà pazienza, in attesa del mese di marzo che a quanto pare sarà utile per risolvere, almeno temporaneamente, alcuni problemi legati al lavoro. Per quanto riguarda la salute, il mese di febbraio sarà particolarmente faticoso, ma non sarà l’unica fase dell’anno dura per il fisico dei nati sotto il segno del Cancro. Anche maggio sarà difficile a causa di alcune tensioni nell’aria, provocate da questioni lavorative irrisolte. Il consiglio è di fare attenzione, questi problemi potrebbe intaccare anche le vicende amorose.

Cancro, lo scorso anno l’oroscopo Paolo Fox ha azzeccato le previsioni?

Diamo ora uno sguardo ad alcuni vip nati sotto questo segno, per capire come hanno trascorso il loro ultimo anno e se è stato in linea con le previsioni di Paolo Fox. Per quanto riguarda l’attrice Laura Chiatti, nata sotto il segno del Cancro, è stato un anno tutto sommato positivo e ricco di soddisfazioni. La storia d’amore con Marco Bocci va a gonfie vele, ma anche il loro percorso professionale si intreccia in maniera incantevole. L’attrice, infatti, è stata diretta per la prima volta sul set dal marito nel suo secondo lungometraggio intitolato La Caccia.

Un anno che ha lasciato spunti e indicazioni positive anche alla soubrette Sabrina Ferilli, ormai acclamata opinionista televisiva soprattutto quando si tratta di battibeccare con l’amica del cuore Maria De Filippi. L’attrice romana si appiglia all’ironia per vincere le sue sfide più importanti perché è la risorsa che “ci salverà da tabù e malinconia”.



