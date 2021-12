Cancro, oroscopo 2022 di Paolo Fox/ Lavoro, amore, salute: previsioni del nuovo anno

Cancro, oroscopo 2022: che anno sarà secondo le previsioni di Paolo Fox?

Per il Cancro cosa ci dice l’oroscopo di Paolo Fox 2022? Andiamo a leggerlo su DiPiù Tv. Sarà un anno in cui si cercherà di recuperare dei rapporti solidi. C’è una grande carica emotiva e potrebbe portare a trasformare il tutto in energia positiva da trasmettere a persone che sono vicine. L’unico errore da non commettere, ancora, è quello di fingere di essere una persona differente da quella che si è realmente. Questa è l’ora di buttare giù la maschera ed evitare ulteriori falsità ed equivoci. Ci si lascerà trasportare da numerose emozioni come capita da segno d’Acqua sicuramente ci sarà la forza per farsi trascinare da diverse situazioni. Sarà tutto più chiaro quando ci sarà un po’ di tranquillità e ci vedremo in situazioni più leggere e meno cariche di stress. Nonostante si finge di essere una persona molto dura che niente scalfisce dietro c’è un cuore dolcissimo e che punta a fare il bene degli altri. Sarebbe interessante cercare di recuperare dei rapporti che hanno a volte creato un po’ di preoccupazione ma che in realtà sono molto forti. Tra i personaggi vip citati dalla rivista c’è anche Michele Mirabella conduttore tv nato a Bitonto, provincia di Bari, il 7 luglio del 1943.

Amore, oroscopo Paolo Fox 2022: siete troppo esigenti

L’oroscopo di Paolo Fox 2022 conferma che in amore il Cancro non è di facile gestione questo perché non ci si accontenta e si è molto esigenti. I sentimenti sono veramente molto complessi all’interno del cuore di questo segno perché si viene toccati profondamente quando si prova qualcosa per qualcuno. Non si vuole vivere nessun rapporto in maniera superficiale, si vuole sempre andare a fondo. Già a gennaio si potranno sottoporre a prove importanti le persone che si amano, alla ricerca di risposte importanti. Anche nei momenti difficili si è riuscito a trovare un certo equilibrio e una saggezza ben al di sopra degli schemi. Anche febbraio sarà un mese che metterà alle prove alcune storie. Venere tornerà ancora una volta favorevole dal 5 aprile e potrebbe portare a una travolgente passione. Chi ha un cuore solitario però rischia di decidere di vivere le relazioni fugaci senza profondità. Aprile sarà però un mese per tutti i Cancro che risveglierà una certa passionalità che non si provava veramente da molto tempo. Ora è il momento di dare una svolta alla giornata. La congiunzione formata da Luna e Venere attorno alla fine di luglio favorirà incontri interessanti.

Salute, previsioni oroscopo 2022 Paolo Fox: febbraio mese difficile

Interessanti spunti l’oroscopo di Paolo Fox 2022 ce li offre anche sulla salute del Cancro. A febbraio il segno potrebbe tornare ad accusare alcuni problemi fisici. Ci sono delle opposizioni planetarie che obbligano a fare attenzione anche all’alimentazione. Il punto cruciale diventano i fine settimana quando si dovrà evitare di strafare e magari certe volte sarà necessario tirare i remi in barca per riposare. Maggio sarà un mese teso e questo potrebbe portare a un po’ di stanchezza e a una mancata serenità che potrebbe riversarsi anche sulla salute. Settembre però potrebbe riportare il vigore sopito nei primi nove mesi dell’anno con giornate straordinarie il 9 e il 10 del mese. Sarà questo il momento in cui si dovrà provare a dare una spinta definitiva alla ricerca di maggiore determinazione per curare il fisico e la salute personale. Si potrà così iniziare un percorso di crescita che porterà magari ad attenzione anche estetica e a iniziare una costante attività fisica in grado di rigenerare anche aspetti che fino a questo momento destavano preoccupazione.

Lavoro, cosa ci racconta Paolo Fox nell’oroscopo 2022? Inizio e fine anno decisivi

E il lavoro? Paolo Fox è chiaro nel suo oroscopo del 2022 per il Cancro. Sarà un anno di grandi decisioni sotto questo punto di vista. Ci saranno delle situazioni molto interessanti in grado di mandare avanti il segno verso opportunità davvero vantaggiosi. I momenti più decisivi si vedranno a inizio e fine anno, ci sarà dunque grande voglia di provare a dare una svolta alla propria vita. Chi non ce la farà nei primi mesi dell’anno potrebbe dunque avere un’altra chance nel rush finale del 2022. Marte sarà nuovamente favorevole dal 5 luglio e questo potrebbe portare a delle nuove e interessanti collaborazioni. Bisogna però essere consapevoli che non si può avere tutto e subito e che la fretta è la peggiore consigliera a volte in grado anche di portare verso la strada sbagliata. Attenzione a rimanere troppo ancorati ai rimpianti perché anche se si è rifiutata qualche proposta che ora farebbe gola ce ne saranno sempre altre da valutare se si è attenti e attivi sul mercato.



