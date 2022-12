Cancro, oroscopo 2023 di Branko/ Amore, lavoro, salute: grandi novità planetarie

Cancro, oroscopo 2023 di Branko: previsioni per il nuovo anno

È l’anno della riscossa per il Cancro, che ha visto un dicembre 2022 difficile e aspetta di dispiegare le ali in quest’anno che vede importanti novità planetarie benefiche. L’oroscopo Branko 2023 del Cancro è quindi un incoraggiamento a lanciarsi in nuove iniziative anche ambiziose e lontane, mentre l’amore è sostenuto da Venere per tutto l’anno, perché sarà positiva anche quando si troverà in posizione più difficile.

Amore, oroscopo 2023 di Branko: Cancro inizio in salita

Un inizio non particolarmente entusiasmante in gennaio, vede invece una crescita importante a partire già dal mese di febbraio, quando una Venere sensuale e intrigante vi farà trascorrere un San Valentino di passione! Sarà però maggio a decretare il punto più focoso del 2023: Venere sarà infatti coadiuvata da Marte, segno che mancava dal vostro spazio zodiacale da giugno 2021 e questo vi toglieva forza e vitalità. Da giugno a ottobre, Venere sosterà nel segno del Leone: si tratta di un segno amico per voi e questo vi regalerà una simpatia e una predisposizione d’animo che faciliterà gli incontri e il dialogo con la persona amata. Quest’oroscopo Branko 2023 del Cancro rivela che il pianeta dell’amore sarà anche importante per gli affari, coadiuvato da altri pianeti positivi che, da maggio in poi, non saranno mai negativi! Il vostro amore è rinfrancato quindi tutto l’anno e vi aiuterà a compiere scelte importanti, soprattutto in novembre, con un cielo magnifico per sposarsi, convivere e decidere di avere un figlio.

Lavoro, Oroscopo 2023 di Branko: Cancro, a giugno una marci in più

Mercurio lento (moto strano, per un pianeta solitamente dinamico) non vi ha certo agevolato nel 2022, ma finalmente il 2023 vede, già da febbraio la liberazione da questo giogo che vi causava ritardi, blocchi, fastidi. L’ingresso di Saturno in Pesci nel mese di marzo è particolarmente positivo per i nati Cancro, perché li spinge a guardare lontano, a pensare in grande e a evolversi dal punto di vista professionale. Vi sorprenderà il fatto che sarà proprio Venere in Leone da giugno a darvi una marcia in più negli investimenti finanziari e settembre sarà cruciale per le novità lavorative. Verso la fine dell’anno potrete davvero consolidare i successi ottenuti, grazie a Giove, Mercurio, Marte: tutti finalmente positivi! Insomma, l’oroscopo Branko 2023 del Cancro promette una grande ripresa e un successo in tutti i campi, come speravate da tempo.

Salute: cosa prevede l’oroscopo 2023 di Branko per il Cancro?

Non dev’essere stata facile la seconda metà del 2022, con l’assenza di Marte e un Mercurio dispettoso che vi ha stressato non poco. L’oroscopo Branko 2023 del Cancro per la salute vede una netta ripresa, grazie proprio all’azione di questi due pianeti che tornano attivi e all’ingresso di Giove in Toro in maggio che vi darà una carica in più da portare con voi per il resto dell’anno. State solo attenti, in estate e a Natale, a non mangiare troppo! Giove è un pianeta che stimola la positività e l’amore per la vita e quindi ama anche gli eccessi alimentari, non buoni per la vostra linea. L’unico punto critico dell’anno sarà la fine di agosto, in cui Marte si sposterà dal vostro cielo, e dovrete rallentare un po’ il ritmo di un anno comunque pieno di energia e protetto dagli astri.











