Cancro, Oroscopo Paolo Fox 2021/ Che anno sarà? Via dall’opposizione di Saturno

Cancro, Oroscopo Paolo Fox 2021: Che anno sarà?

Diamo uno sguardo all’oroscopo di Paolo Fox 2021 con il segno del Cancro. Il 2021 inizia con una visione del vostro cielo in cui non è presente più Saturno. Un’opposizione che è stata presente per gran parte del 2020 e che vi ha portato a dover fare delle scelte alle volte anche importanti nella vostra vita lavorativa e sentimentale. La presenza di Saturno è stato un fattore davvero preponderante nella vostra esistenza, un’influenza che in alcuni mesi del nuovo anno si continuerà a evidenziare.

L’oroscopo 2021 svela che in particolare in amore durante il mese di aprile potrete non essere al cento per cento contenti di quello che state vivendo, ma è solo un momento transitorio. Dopo un periodo di grande stress emotivo e sentimentale avrete l’opportunità da giugno di vivere in maniera diversa la vostra vita.

Oroscopo 2021, Amore: difficoltà ad aprile, ma…

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox in amore i mesi di gennaio e febbraio saranno a rilento, con una fase di difficoltà nel mese di aprile ma che vedrà invece una crescita esponenziale delle vostre prospettive durante l’estate. L’anno del 2021 si concluderà in maniera eccezionale. Il cambiamento della vostra vita, libera ormai dalla convergenza negativa di Saturno, si evidenzia anche con la possibilità di ottenere diverse opportunità dal punto di vista della fortuna nel mese di aprile. Infatti l’andamento della fortuna per l’anno 2021 inizierà leggermente a rilento nei mesi di febbraio e di marzo, memore la stanchezza e lo stress dell’anno precedente, per poi mantenere un andamento sempre costante e in salita.

Oroscopo 2021, Lavoro: picco tra aprile e giugno

Analizzando l’oroscopo Paolo Fox per ciò che riguarda il lavoro invece l’andamento appare più uniforme e infatti avrete un inizio nei mesi di gennaio, febbraio e marzo a rilento, con un picco tra il mese di aprile e giugno. In particolare il periodo dal 13 maggio al 28 luglio, può essere considerato quello più adatto per effettuare le vostre scelte lavorative. In questa particolare fase della vostra vita, mentre nell’anno precedente riuscivate ad ottenere un certo successo con un’estrema fatica, ora nel 2021, si prospetta la possibilità di realizzare in pieno e con facilità le vostre idee.



