Candela alla vagina di Gwyneth Paltrow esplode/ “Inferno in casa e fiamme ovunque”

Torna a far discutere la famosa candela di Gwyneth Paltrow all’aroma della vagina. Come riferito da numerosi quotidiani stranieri e nazionali, a cominciare da TgCom24.it, negli scorsi giorni la stessa candela è stata protagonista di un incidente domestico, i cui risvolti potrebbero essere decisamente preoccupanti. Come testimoniato da una donna inglese, tale Jody Thompson, 50enne, attraverso la propria pagina Instagram, la candela alla vagina di Gwyneth Paltrow ha iniziato a consumarsi per poi dare vita ad una vera e propria esplosione.

La stessa avrebbe quindi preso fuoco nel giro di qualche istante, diffondendo delle fiamme ovunque, al punto che la Thompson ha parlato così con il tabloid inglese Sun: “La candela è esplosa ed ha emesso enormi fiamme, con pezzi che volavano ovunque. Non ho mai visto una cosa del genere, c’era l’inferno nella stanza. Avrebbe potuto mandare in fiamme l’intera casa – ha proseguito – in quel momento è stato spaventoso, ma ora è divertente pensare che la candela alla vagina di Gwyneth Paltrow è esplosa nel mio soggiorno”.

CANDELA ALLA VAGINA DI GWYNETH PALTROW ESPLODE: LA SI COMPRA A 79 EURO

La candela suddetta è soltanto uno dei tanti prodotti stravaganti che la nota attrice losangelina sta vendendo in tutto il mondo attraverso il suo marchio Goop. All’interno della candela di Gwyneth Paltrow troviamo un mix di bergamotto, cedro alla rosa damascena, geranio e semi di ambretta, ed ha un costo di circa 70 dollari (79 euro) «Un profumo divertente, stupendo – la descrizione che accompagna l’oggetto – sexy e meravigliosamente inaspettato». In seguito, visto il grande successo worlwide ottenuto, è stata lanciata anche la candela al profumo di “orgasmo”. La signora Thompson aveva vinto la famosa candela attraverso un gioco a quiz, e quando l’ha ricevuta a casa ha subito deciso di provarla, accendendola: il resto è storia, e fortunatamente nessuno si è fatto male.



© RIPRODUZIONE RISERVATA