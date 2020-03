Candela della speranza per Coronavirus/ La catena di solidarietà spopola sui social

La candela della speranza riempie i social network, in particolare Whatsapp. Si tratta di una catena che sta trovando davvero grande successo: probabilmente quasi tutti abbiamo ricevuto in queste ore l’invito ad accendere metaforicamente questa candela della speranza con cui riempire il web in risposta al Coronavirus.

“Togli per un momento la foto del tuo profilo e metti quella della candela della speranza, inviala a tutti i tuoi amici così che per 24 ore abbiano lo stesso profilo per tutti i malati del Covid-19 e così alla fine vedremo quante candele sono state accese”, o frasi molto simili a queste, invitano dunque a inondare i social di una luce virtuale ma che può comunque creare una rete di empatia verso chi sta soffrendo.

I numeri sono d’altronde ormai quelli di una tragedia sempre più grande, il Coronavirus giustamente fa paura e la reazione porta a messaggi di solidarietà e e di vicinanza, un segnale di umanità ancora più importante in questo momento in cui le relazioni umane sono di fatto azzerate, con l’obbligo di rimanere in casa e tenere almeno un metro di distanza sempre, anche dalle persone che amiamo.

CANDELA DELLA SPERANZA, IL MESSAGGIO RIEMPIE I SOCIAL

La candela della speranza punta dunque ad unire anche le persone che in questi giorni sono costrette a stare lontane, a maggior ragione se si tratta di malati in isolamento in ospedale, che in questo tragico frangente sono davvero tagliati fuori da ogni possibilità di contatto concreto con familiari e amici.

Resta accesa la luce della speranza, anche attraverso i social network che hanno grande valenza per unire le persone nel pieno di questa pandemia di Coronavirus. Se vogliamo, è lo stesso principio che sta alla base dei flash-mob dai balconi: ricreare una comunità, questa volta però in modo più intimo e che possa toccare anche chi maggiormente soffre per l’isolamento e la malattia.

Queste sono persone alle quali una canzone dai balconi potrebbe non arrivare, ma una candela della speranza sì. Come dice il detto popolare, “la speranza è l’ultima a morire”: mai come in questo momento tantissime persone ne hanno bisogno, certamente soprattutto tramite gli aiuti concreti, ma anche questo piccolo sostegno potrebbe essere prezioso per molti.



