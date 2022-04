Candela vs Bruganelli: “Figura di m*rda in presenza!”/ Lei: “Sei nel Mesozoico!”

Giuseppe Candela e Sonia Bruganelli sono stati protagonisti di un acceso scontro su Twitter in queste ore. Il giornalista di “Dagospia” e de “Il Fatto Quotidiano” ha battibeccato con l’opinionista del Grande Fratello Vip a seguito di un tweet del primo che quest’ultima non ha gradito. Questa la pietra dello scandalo: “Il programma quello è, i conduttori non sanno condurre, ma come si fa a collocare Made in Sud a Pasquetta, al lunedì contro Isola e la fiction di Rai 1?”. Sonia Bruganelli non si è trovata d’accordo con l’affermazione di Candela e ha spezzato una lancia a favore dei conduttori Lorella Boccia e Clementino: “Certo che da casa sono tutti bravi, eh!”.

La replica, stizzita, di Giuseppe Candela non si è fatta attendere: “È una riflessione, è il mio lavoro. Cara Bruganelli, sapessi quanto bene si farebbe alla tv se altri stessero a casa. Poi c’è chi da casa sa, informa e capisce. E chi in presenza fa figure di m*rda…”. La moglie di Paolo Bonolis non ha esitato a esprimere il proprio pensiero: “Allora mi inchino a chi sa, capisce e usa il suo sapere per spiare dal buco della serratura le persone più in vista. Complimenti”.

GIUSEPPE CANDELA VS SONIA BRUGANELLI, LEI: “TU GIUDICHI CHIUNQUE!”

Nel prosieguo dello screzio a colpi di cinguettii, Giuseppe Candela ha detto a Sonia Bruganelli: “Se fate tv accettate le critiche. Se non vi piacciono accendete la telecamera nella vostra stanzetta, vi riprendete e vi riguardate. Vi fanno i complimenti i parenti e siete felici. Almeno non rompete i c*glioni”. La risposta? Eccola: “Fossi in te farei una distinzione tra ‘fare’ tv e ‘stare’ in tv. Sei giornalista, pensaci. Io al GF Vip non facevo tv. Ero in tv. Non è il mio lavoro. Mi hanno voluto e sono andata. Le critiche ben vengano, sempre. Da chi sa davvero, però”.

La palla è quindi ripassata a Giuseppe Candela: “Quindi ti possono criticare quelli che scegli tu? Se parlano bene di te sanno, se parlano male non capiscono niente. Bruganelli, ma ti è morto l’ufficio stampa o non sai cos’è la comunicazione?“. A quel punto, Sonia Bruganelli si è concessa una battuta: “Vabbè, quando ritorni dal Mesozoico avvertimi”. Titoli di coda? Niente affatto. Il giornalista ha infatti scritto: “Io qua sto, qua resto. Dove tu sei venuta a cercarmi, nel buco della serratura dei social, per farmi sapere il tuo imperdibile parere su Made in Sud. Forse in astinenza da opinionismo spicciolo con overdose di emoticon. Un saluto”. La moglie di Bonolis ha ulteriormente precisato: “Il mio parere è su te che giudichi chiunque, non su Made in Sud”. Infine, la chiosa di Candela: “Ma non perdere tempo con uno che non stimi e non conta niente. Riposati e goditi la felicità che ostenti”.

