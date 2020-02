Candelora 2020, cos’è festa 2 febbraio/ Presentazione Gesù e Giorno della Marmotta

E come ogni 2 febbraio anche in questo inizio 2020 scatta il giorno della Candelora, una delle feste più antiche che porta la memoria alla Presentazione di Gesù Bambino al Tempio 40 giorni dopo la nascita, dunque a 40 giorni dal Natale: sotto il profilo della Celebrazione liturgica e religiosa, la Candelora 2020 assume significato per la benedizione delle candele simbolo del Cristo luce che illumina le genti e anche per la festa della vita consacrata. Ma il 2 febbraio è storicamente anche un’altra importante ricorrenza ovvero quella della tradizione che rimanda al comprendere in quale giorno potrà finire l’inverno con tanto di “previsione del meteo”. Come? Beh se non avete visto “Ricomincio da capo” il film cult con Bill Murray dovete per forza recuperarlo in questo 2 febbraio per capire come la Candelora e il Giorno della Marmotta si intersecano inequivocabilmente. Già, giorno “della marmotta”: non siamo impazziti, si tratta di una delle tante leggende legate nel mondo al giorno che vien dopo quelli della Merla e in cui è possibile “scorgere” quanto durerà ancora l’inverno. Nella cultura popolare tantissimi proverbi riguardano la Candelora spiegando come in base al clima che la caratterizza, è possibile ipotizzare come sarà la seconda parte dell’inverno. Stando a metà tra inverno e primavera, si ipotizzava un tempo si potessero fornire “informazioni” riguardo al tempo futuro.

CANDELORA 2020: OGGI È IL GIORNO DELLA MARMOTTA

«Per la santa Candelora se nevica o se plora dell’inverno siamo fora» è uno dei proverbi più antichi che si fa riferire al patriarca di Roma, Gelasio, nell’anno 474 d.C: si tratta del giorno in cui comprendere se l’inverno durerà e come. Da qui nascono poi tutte le altre “leggende” e tradizioni popolari, tenendo però conto che l’origine iniziale della Candelora è da ricercarsi nell’ambito teologico liturgico, con “festum candelarum” (festa delle candele) che identificava la benedizione delle candele come simbolo di Gesù presentato al tempio a 40 giorni dalla sua nascita. Si diceva dunque leggende, proverbi, e uno su tutti si impone, per l’appunto il Giorno della Marmotta: è una festa celebrata negli Usa (detto Groundhog Day) nata a Punxsutawney, in Pennsylvania, il 2 febbraio 1887. La tradizione dice che proprio nel 2 febbraio, risalendo alla festa della Candelora, si debba osservare il rifugio di una marmotta: se emerge e non riesce a vedere la sua ombra perché il tempo è nuvoloso, allora significa che l’inverno finirà presto, di contro invece se si spaventa e tornerà nella sua tana significa che ha visto la sua ombra illuminata dal sole e dunque l’inverno potrà durare ancora per altre 6 settimane. La tradizione in Italia viene sostituita in alcune regioni con il Giorno dell’Orso, con origini e significati simbolici molto simili. Nel film “Ricomincio da capo” il protagonista meteorologo veniva mandato come inviato a Punxsutawney ma si svegliava ogni giorno ed era il 2 febbraio, il Giorno della Marmotta. Un loop temporale di ironia e tenerezza che non vogliamo rovinarvi se volete godervi lo storico film in questo freddo e intenso giorno della Candelora (o della Marmotta, decidete voi).

