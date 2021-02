Candelora 2021, 2 febbraio: significato, proverbio e filastrocca/ Cosa è e cosa vuol dire

E’ il 2 febbraio, e come ogni anno, anche per il 2021 si celebra il giorno della Candelora. Qual è il suo significato? Vi spieghiamo tutto in questa pagina, partendo dal dirvi che si tratta di una festa con cui la Chiesa benedice le candele, da qui appunto il nome Candelora. Precisamente si tratta della festa della Presentazione al Tempio di Gesù, e le candele vengono considerate un simbolo di Cristo, “luce per illuminare le genti”, così come venne definito dal vecchio Simeone il Bambino Gesù quando venne presentato al Tempio di Gerusalemme a circa un mese e mezzo dalla sua nascita.

La Candelora, compresa l’edizione 2021, viene celebrata anche dalla Chiesa ortodossa e da diverse chiese protestanti, e in molte comunità i fedeli portano le proprie candele presso la chiesa locale per farle benedire. Ma questa giornata speciale è anche legata a numerosi miti e tradizioni del passato, soprattutto in merito alle condizioni climatiche. In Piemonte, ad esempio, viene chiamata “Giorno dell’orso” in quanto il due febbraio l’orso si svegliava dal letargo, usciva dalla sua tana e valutava se l’inverno fosse passato definitivamente o meno.

CANDELORA 2021: I PROVERBI E LE FILASTROCCHE DELLE VARIE REGIONI

Significato molto simile per la Candelora in Puglia, dove la leggenda vuole che l’orso ballava la tarantella mentre girovagava per le vie del paese. Esistono poi tutta una serie di proverbi e di filastrocche legate alla Candelora, e fra i detti più antichi e più noti vi è quello che recita: “Per la santa Candelora se nevica o se plora dell’inverno siamo fora”. Cosa significa? In poche parole se il 2 febbraio nevica o piove significa che l’inverno è passato; in caso contrario, se c’è il sole o il bel tempo vuol dire che la stagione fredda non si è ancora conclusa. In Umbria invece il proverbio recita “La Madonna Candelora dell’inverno semo fora, ma se piove o tira vento nell’inverno semo drento”, che più o meno è l’opposto della versione precedente. Infine il proverbio più in uso in Emilia Romagna «Se piôv par Zariôla quaranta dè l’inveran in z’arnôva.», che tradotto significa “Se piove per la Candelora si rinnovano quaranta giorni d’inverno”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA