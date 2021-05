Candiani vs Roncone/ Video “Tifi Meloni e guardi i sondaggi? Sorridono a chi paga”

Siparietto non privo di stilettate a L’aria che tira tra Stefano Candiani e Fabrizio Roncone. Tutto è nato dopo un intervento dell’esponente della Lega, con facce perplesse in studio da Myrta Merlino. La conduttrice ha messo in risalto l’espressione parecchio contrariata del giornalista del Corriere della Sera: «Roncone sarà perplesso perché preferisce Giorgia Meloni a Salvini, questo è sicuro». «No, io faccio il cronista e guardo i sondaggi», la replica di Roncone, prima di un altro affondo del leghista: «I sondaggi sono fatti in genere per essere abbastanza sorridenti a quelli che li pagano».

«Dice che la Meloni tarocca i sondaggi?», l’interrogativo di Roncone, Candiani ha tenuto subito a mettere in risalto: «Vedere una volta a settimana sondaggi sui giornali, dove su un giornale si parla di un più o meno 0,1% e su un altro di un più o meno 0,1%». Una spiegazione certamente più contenuta rispetto alla stilettata iniziale, ma non priva di contenuti: «Prendiamo nella stessa giornata due giornali differenti con editori differenti, avremo due sondaggi differenti con un più o meno 0,1%. Ormai ci siamo abituati a commentare sondaggi che fanno un’analisi politica in base a un più o meno 0,1%». Qui di seguito vi proponiamo il video del siparietto a L’aria che tira

