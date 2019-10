Candice Hansen sposa Stefano, figlio Paolo Bonolis/ Matrimonio social con Bruganelli

Candice Hansen e Stefano, figlio di Paolo Bonolis, si sono sposati! Il primogenito del popolare conduttore tv è convolato a nozze con la giovane ragazza americana conosciuta proprio negli Stati Uniti dove vive. A raccontare via social il giorno delle nozze del figlio di Paolo Bonolis è stata Sonia Bruganelli, compagna del mattatore che, in attesa dell’arrivo della sposa, si è dilettata a postare sul suo profilo numerosi scatti dell’importante giornata. L’intera famiglia Bonolis è stata ovviamente protagonista alla cerimonia. Paolo Bonolis è padre di ben cinque figli, i primi due avuti da un matrimonio celebrato in giovane età con l’americana Diane Zoeller e gli ultimi tre con l’attuale compagna Sonia Bruganelli. Guardando in foto Stefano, figlio del conduttore, salta subito all’occhio la grande somiglianza con il celebre padre. Elegantissimo il padre dello sposo, in quello che la sua compagna ha descritto come “un giorno speciale per tutti”.

CANDICE HANSEN SPOSA STEFANO, FIGLIO PAOLO BONOLIS: CHI È

Si è celebrato ad Huntington, negli Stati Uniti, il matrimonio tra la procace Candice Hansen e Stefano Bonolis, figlio del conduttore televisivo Paolo. Sonia Bruganelli, compagna di quest’ultimo ha voluto ingannare l’attesa postando una serie di scatti sulla sua pagina Instagram, aspettando la sposa, e rendendo così social il matrimonio al quale partecipava con l’intera famiglia. E così ha immortalato il compagno con i loro figli “italiani” e successivamente tutti i maschi presenti alla cerimonia. Della sposa Candice Hansen non si sa molto. Poco seguita sui social, non mancano le sue foto sexy in pose provocanti, mentre è in costume in bici o in piscina. “E cosa dice papà Paolo sulla sua prosperosa ed “elegante” nuora??” commenta qualcuno sotto uno degli scatti pubblicati dalla Bruganelli. E c’è ancora chi, dopo aver visionato il suo profilo social, ha definito la neo sposa “volgare” e “pacchiana”.

