Candida Morvillo “Cresciuta in un ristorante con papà”/ “Cacciata da intervista…”

Candida Morvillo, firma di punta del Corriere della Sera, è stata intervistata stamane dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri. Le prime parole sono su Harry e sul suo libro biografico scandalo Spare: “Non mi aspettavo che lui fosse così tanto fermo alla perdita dalla madre, tutto ciò che lui dice è ancora dettato dal rancore verso la sua famiglia che non ha protetto a suo modo la madre e poi la moglie e i figli, è come se avesse una visione di complotto. 20 milioni di euro per pubblicarlo? E si, sono tanti soldi, pubblicato in sedici paesi, in sedici lingue, ma c’è dal dolore vero in quel mondo. Secondo me dovrebbe andare da uno psicologo bravo, non ha ancora superato i traumi dell’infanzia”.

Sulla presenza eventuale di Harry alla cerimonia di incoronazione: “Re Carlo III lo inviterà ma è più difficile che inviterà Meghan, farà una cosa da re ma non da padre, un po’ come ha fatto la regina, che prima era regina e poi madre”. Sul gossip che ha messo in difficoltà Candida Morvillo: “Lavoravo a Oggi, mi mandarono ad intervistare Banderas, dovevo portare a casa qualcosa di molto speciale, avevo 23 anni, ero terrorizzata. Lui parlava solo di cinema ma poi ho visto Melanie Griffith, la moglie, che prendeva il caffè, mi sono avvicinata e le chiesi del tradimento del marito: lei ha fatto una scenata di gelosia pazzesca, è corso dal marito, dicendo che era solo suo e lo ha baciata. Io vengo cacciata, poi i colleghi mi hanno fatto fare un’intervista esclusiva con Banderas, lui era steso sul tavolo disperato”.

CANDIDA MORVILLO: “IN AFRICA CON PANNOFINO…”

Sull’esperienza in tv in Africa con Pannofino: “Lui mi parlava con la voce di George Clooney – ha raccontato ancora Candida Morvillo – mi diceva che ero bellissima, bravissima, che ce l’avrei fatta. Comunque eravamo in Mali, andammo per la Rai a raccogliere fondi per i profughi”.

Ma Candida Morvillo è una brava cuoca? “Papà mi portava in un ristorante dove lavorava, sono cresciuta bene ma ho fatto solo cucina napoletana del secolo scorso, non ho mai avuto tempo di imparare la cucina moderna”. Sul gossip ha aggiunto e concluso: “Qualcuno che si offende c’è sempre ma mi sorprende di più coloro che mi raccontano cose che non mi aspettavo, si fidano molto e questo è qualcosa che amo e spero che ciò arrivi al pubblico”.

