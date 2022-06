Candidati Elezioni Comunali Palermo 2022, chi sono/ I nomi: sfida Lagalla-Miceli

ELEZIONI PALERMO, CANDIDATI COMUNALI 2022: SI CERCA IL SUCCESSORE DI ORLANDO

Sono 6 i candidati alle Elezioni Comunali Palermo 2022. Si è aperta la caccia al successore di Leoluca Orlando per la carica di sindaco e non ci sono grandi sorprese per quanto riguarda gli schieramenti in campo: il Centrodestra si presenta unito a sostegno dello stesso candidato, stesso discorso per l’area giallorossa, con Movimento 5 Stelle e Partito Democratico convergenti sullo stesso nome.

In totale, per le Elezioni Comunali Palermo 2022 abbiamo un totale di venti liste e 771 candidati per i quaranta posti da consigliere comunale a Sala Delle Lapidi. Per la poltrona di primo cittadino sembra scontato lo scontro tra i rappresentanti di Centrodestra e di Centrosinistra. La prima coalizione è a sostegno di Roberto Lagalla, per un totale di nove liste: Prima l’Italia, Dc Nuova, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Alleanza per Palermo, Noi con l’Italia, Udc e le due liste civiche Moderati per Lagalla sindaco e Lavoriamo per Palermo. L’area giallorossa, invece, punta su Franco Miceli. In tutto, quattro liste a sostegno: Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Sinistra Civica Ecologista e la lista civica Progetto Palermo.

ELEZIONI COMUNALI PALERMO 2022, GLI ALTRI CANDIDATI

Gli altri quattro candidati a sindaco delle Elezioni Comunali Palermo 2022 non hanno intenzione di restare a guardare e puntano a ribaltare i pronostici della vigilia. Partiamo da Fabrizio Ferrandelli: il dipendente bancario 42enne è sostenuto dalle liste Più Europa e Azione con Calenda, E tu splendi Palermo e Rompi il sistema. Poi spazio a Rita Barbera: l’ex direttrice del carcere dell’Ucciardone è sostenuta dalle liste di Potere al Popolo e Rita Barbera Sindaca. In corsa come erede di Leoluca Orlando anche l’ex leghista Francesca Donato: l’europarlamentare, divenuta famosa per le sue teorie no vax, è sostenuta dalla lista Rinascita Palermo. Infine, il sesto e ultimo candidato è Ciro Lomonte: la sua candidatura è sostenuto dal Movimento Siciliani Liberi che ha contribuito a fondare nel 2016.

