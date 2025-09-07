Il Pd "anticipa" Centrodestra e alleati del campo largo presentando i nomi dei 6 candidati alle Elezioni Regionali 2025: i nomi, gli scenari e lo scontro

UFFICIALIZZATA LA LISTA DEI 6 CANDIDATI ALLE ELEZIONI REGIONALI 2025 PER IL CENTROSINISTRA. EMILIANO PERÒ NON CI STA…

Con un post social il Partito Democratico ha annunciato ieri i nomi dei 6 candidati alle prossime Elezioni Regionali 2025, creando più di qualche imbarazzo agli alleati del campo largo (su tutti, M5s e AVS) che non avevano (pare) condiviso l’annuncio ufficiale, soprattutto in Regioni dove ancora tutti sapevano quale sarebbe stato il candidato Governatore ma ancora mancava un’ufficialità effettiva specie dai partiti di appartenenza dei nomi scelti.

Intanto però i candidati delle Regionali 2025 ci sono e sono ufficiali, per tutte le 6 Elezioni che attendono da qui a fine anno la politica italiana: Veneto, Toscana, Marche, Puglia, Campania e Calabria, con eccezione della Valle d’Aosta dove si vota il 28 settembre in data unica ma non è prevista l’indicazione dei candidati Presidenti in quanto verrà scelto tra gli eletti del Consiglio Regionale durante la prima seduta post-voto.

Non ci sono novità nella squadra scelta dal Centrosinistra, facendo così intuire che l’idea del Pd di annunciarli in pompa magna fosse più un tentativo di “forzare” il Centrodestra che ancora manca dei candidati in Veneto, Campania e Puglia: il partito di Elly Schlein indica in Giovanni Manildo, ex sindaco Dem di Treviso, il candidato alle Regionali Veneto 2025, così come il Presidente uscente in Toscana Eugenio Giani (Pd, riformista) viene confermato alla guida della coalizione progressista, con l’ingresso del M5s in squadra.

Gli altri nomi indicati sono il sindaco Pd di Pesaro Matteo Ricci nelle Marche, l’europarlamentare Dem Antonio Decaro in Puglia, l’ex Presidente della Camera in quota M5s Roberto Fico per le Regionali Campania 2025, e infine l’ex Presidente INPS nonché parlamentare europeo per il Movimento 5Stelle, Pasquale Tridico in Calabria.

Non tutti l’hanno presa bene, specie in Puglia dove il Governatore uscente Emiliano lamenta di essere stato defenestrato dal partito per permettere la candidatura di Decaro (che ne aveva chiesto l’esclusione dalle liste), senza che lo stesso sia stato alla fine scelto anche per Nichi Vendola. «Mi sento tradito, è un fatto personale», attacca Emiliano che “sospetta” dietro la scelta di Schlein vi sia la “regia” di Matteo Renzi, con l’accordo dei vari leader di M5s e AVS.

IL PD PER “BRUCIARE” LA DESTRA SPIAZZA (E IRRITA) GLI ALLEATI DEL CAMPO LARGO: COS’È SUCCESSO COL “CONTROVERSO” ANNUNCIO DEI CANDIDATI ALLE REGIONALI

«Mentre la destra litiga per le poltrone, il Centrosinistra unito lavora per le persone»: sta tutto in questa frase scritta nel post sulle pagine social del Pd il senso dell’annuncio a tratti controverso avvenuto sabato 6 settembre in vista dei candidati per le Elezioni Regionali 2025. Senza essere condiviso da M5s e Alleanza Verdi-Sinistra, che sono rimaste spiazzate inizialmente dall’uscita, l’annuncio ha cercato sì di bruciare sul tempo (riuscendoci) la coalizione del Governo Meloni, ma con qualche incertezza evidente in quella «compattezza» manifestata ma non esattamente presente, almeno attualmente.

Non è solo una questione di Puglia, dove Emiliano ha lamentato e non poco la scelta di essere messo da parte mentre l’ex Presidente AVS rientrerà nei candidati: in Campania ad esempio, il M5s di Conte stava attendendo l’annuncio del proprio candidato di punta alle Regionali ormai da settimane. Andava atteso l’accordo-patto interno al Pd per convincere Vincenzo De Luca ad avallare la scelta di Fico, di fatto avvenuta con uno “scambio” interno che premia il figlio Piero De Luca alla guida del Partito Democratico in Campania.

Una volta ottenuto l’accordo, il Pd ha però bruciato sul tempo gli alleati 5Stelle presentando la rosa dei candidati, obbligando di fatto tanto Conte quanto gli altri alleati, da Renzi a Fratoianni fino a Bonelli e Magi (Calenda con Azione non appoggia tutti e 6 i candidati, specie su Fico e Tridico ha deciso di non sostenere il campo largo) ad affrettarsi sui social a “confermare” l’annuncio per non spaccare giù da subito la coalizione.

Una forzatura insomma per mettere pressione al Centrodestra ancora impelagato sul nome in Veneto (Stefani?), Campania (Cirielli o Carfagna?) e Puglia (D’Attis?) e con una scelta che potrebbe arrivare in settimana con l’incontro tra i leader Meloni, Salvini, Tajani e Lupi. Unità e compattezza della sinistra “esposta” ma nei fatti non esattamente, quantomeno per ora, effettiva…