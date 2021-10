Candidati Elezioni Regionali Calabria 2021, chi sono/ Sfida a 4, ma Occhiuto-Oliverio

Candidati Elezioni Regionali Calabria 2021, si torna al voto dopo la scomparsa di Joe Santelli

Sono quattro i candidati alle elezioni regionali in Calabria 2021: tre uomini e una donna si sfideranno per la poltrona di governatore. Un voto che si tiene in anticipo rispetto alla scadenza naturale a causa dell’improvvisa scomparsa di Jole Santelli, morta lo scorso 15 ottobre 2020 ad appena otto mesi dopo le elezioni regionali del 2020.

I quattro candidati alle elezioni regionali in Calabria 2021 sono quattro volti noti della politica calabrese e non. Il Centrodestra ha deciso di puntare su Roberto Occhiuto, esponente di Forza Italia, mentre Centrosinistra e Movimento 5 Stelle hanno raggiunto l’intesa sul nome di Amalia Bruni. Tra le candidature civiche troviamo quella di Luigi De Magistris, magistrato reduce dall’esperienza alla guida di Napoli, senza dimenticare il “ritorno” di Mario Oliverio, già presidente della Calabria dal 2014 al 2020.

Candidati Elezioni Regionali Calabria 2021, chi sono

Amalia Bruni – Dopo indiscrezioni, conferme e smentite, Centrosinistra e Movimento 5 Stelle hanno deciso di puntare su Amalia Bruni. La nota scienziata dirige il centro regionale di neurogenetica dal 1996 ed è stata membro del Comitato tecnico scientifico del Consiglio superiore di sanità. Ricordiamo che è la moglie di Tommaso Sonni, candidato sindaco del Centrosinistra a Lamezia Terme nel 2015. Amalia Bruni è sostenuta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Partito Socialista Italiano, Europa Verde, “Tesoro Calabria” di Carlo Tansi, “Amalia Bruni Presidente – La Calabria SiCura” e “Partito Animalista – Democratici Progressisti”.

Luigi De Magistris – Dopo aver guidato la città di Napoli da indipendente, Luigi De Magistris ha deciso di mettersi in gioco in Calabria, una terra che conosce bene. Dal 1998 al 2002 alla Procura della Repubblica di Napoli, il magistrato è stato Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. Tra le esperienze politiche ricordiamo che è stato europarlamentare per l’Italia dei Valori dal 2009 al 2011, dove ha presieduto la Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo. Luigi De Magistris è sostenuto da “DemA” (Democrazia Autonomia), “De Magistris Presidente”, “Uniti con de Magistris”, “Per la Calabria con de Magistris”, “Calabria Resistente e Solidale”, “Un’altra Calabria è possibile”, “LiberaMente Progressisti” e “Primavera Calabria”.

Roberto Occhiuto – Volto di spicco della politica calabrese, Roberto Occhiuto è uno dei punti di riferimento all’interno di Forza Italia, ricoprendo attualmente l’incarico di capogruppo alla Camera dei Deputati. È fratello di Mario Occhiuto, anche lui forzista e sindaco di Cosenza dal 2011 al 2021. Roberto Occhiuto è sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi con l’Italia, UDC, Coraggio Italia e dalla lista civica “Forza Azzurri – Occhiuto Presidente”

Mario Oliverio – Mario Oliverio è la vera sorpresa di queste Regionali in Calabria. Il politico di San Giovanni in Fiore è già stato governatore della Regione dal 9 dicembre 2014 al 15 febbraio 2020 dopo aver ricoperto il ruolo di presidente della provincia di Cosenza dal 2004 al 2014. Mario Oliverio è sostenuto dalla lista “Oliverio Presidente”, in netta contrapposizione al Pd, lasciato dopo la querelle con Zingaretti (il Pd gli chiese di farsi da parte nel 2019 e di non presentarsi per il secondo mandato, ndr).

