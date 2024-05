Candidati FdI alle Elezioni Europee 2024/ Liste nomi: Giorgia Meloni capolista, Fidanza, Sgarbi, Procaccini

LISTE FDI, MELONI CAPOLISTA ALLE ELEZIONI EUROPEE 2024: LA SCOMMESSA DELLA PREMIER, “VOTATE GIORGIA”

«Sulla scheda votate Giorgia»: Meloni protagonista assoluta delle liste FdI alle prossime Elezioni Europee 2024, in quanto capolista in tutte le 6 circoscrizioni elettorali da Nord fino a Sud. Dopo aver sciolto le ultime riserve alla recente Convention di Fratelli d’Italia a Pescara, la Presidente del Consiglio ha confermato che non rimarrà in Europarlamento qualora eletta ma continuerà a costruire la nuova Europa da Palazzo Chigi e all’interno del Consiglio Europeo fino al prossimo 2027.

Von der Leyen “apre” ai Conservatori, Meloni guarda a Weber o Metsola/ Sondaggi Ue: crescono ECR-ID, Renew ko

Ad esclusione di Conte e Salvini, tutti i principali leader di partiti si sfideranno alle Europee il prossimo 8-9 giugno 2024, con la differenza che la leader FdI si presenta capolista in tutte le 5 circoscrizioni, ovvero Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Isole e Sud. «Lo faccio perché sono leader di ECR in Europa, lo faccio perché sia chiaro che votando FdI si voterà per dare più forza al nostro governo in Italia e in Ue. Lo faccio perché sono un soldato e occorre schierarsi in prima linea», ha detto nel suo discorso programmatico. Messe a punto le liste con tutti i nomi (che trovate qui sotto), oggi la presentazione ufficiale del listone FdI con cui il primo partito d’Italia punta a divenire uno dei più rappresentanti in Europa, elevando la presenza del gruppo Conservatori e Riformisti (ECR) di cui Meloni è anche Presidente. Nel personalizzare ulteriormente il voto delle Europee, la Premier ha spiegato espressamente di poter scrivere all’interno della scheda elettorale il solo nome Giorgia: «sono una persona a cui dare del tu e senza distanza. Il potere non mi imbriglierà: alziamo la posta: insieme cambiamo anche l’Europa».

Sondaggi politici Europee/ Centrodestra 44,5%, FdI +7% sul Pd, Avs ko. Disagio mentale, 39% giovani depressi

LISTE CANDIDATI FDI ALLE EELEZIONI UROPEE 2024: TUTTI I NOMI, DA NORD A CENTRO, ISOLE E SUD

Stante la presenza di Giorgia Meloni come capolista in tutte le 5 iscrizioni, diverse le novità nelle liste dei candidati FdI in corsa per un seggio nel prossimo Europarlamento: dall’ex sottosegretario Vittorio Sgarbi, presente nella circoscrizione Sud al penultimo posto in lista, troviamo la conferma di alcuni europarlamentari uscenti come Nicola Procaccini (Italia Centrale) e Carlo Fidanza, secondo dietro alla Presidente del Consiglio nella circoscrizione Nord-Ovest. La deputata Alessia Ambrosi nel Nord-Est, il collega Salvatore “Sasso” Deidda nelle Isole e l’eurodeputato uscente Nicola Benedetto al Sud arricchiscono le liste FdI per le elezioni Europee appena presentate.

FINI CONDANNATO/ In quella casa a Montecarlo il "suicidio" dopo la sconfitta per mano di Berlusconi

Qui di seguito invece ecco tutti i nomi ufficiali delle liste dei candidati FdI in lista per le Elezioni Europee 2024: oltre alla capolista Giorgia Meloni, trovate i potenziali nuovi parlamentari Ue da votare nelle schede elettorali delle rispettivi circoscrizioni:

Circoscrizione Nord-Ovest

Giorgia Meloni detta Giorgia

Carlo Fidanza

Vincenzo Amich

Patrizia Baffi

Stefano Balleari

Federica Barbero

Marco Colombo

Giovanni Crosetto

Pietro Fiocchi

Eleonora Frigerio

Franco Giancarlo Giovanna Giolitti

Paolo Inselvini

Lara Magoni

Mario Mantovani

Elena Nai

Federica Picchi

Vincenzo Sofo

Antonella Tosi

Mariateresa Vivaldini

Circoscrizione Nord-Est

Giorgia Meloni detta Giorgia

Sergio Antonio Berlato

Alessia Ambrosi

Antonella Argenti

Silvia Bolla Mira

Stefano Cavedagna detto Cavedania

Alessandro Ciriani

Elena Donazzan

Guglielmo Garagnani

Valeria Mantovan

Maddalena Morgante

Anna Olivetti

Lucas Pavanetto

Daniele Polato

Piergiacomo Sibiano detto Piga

Circoscrizione Centro

Giorgia Meloni detta Giorgia

Nicola Procaccini

Carla Cappiello

Francesco Carducci Artenisio detto Carducci

Dorina Casadei

Carlo Ciccioli

Civita Di Russo detta Civita

Mario Pellegrini

Anita Privitera

Maria Veronica Rossi

Antonella Sberna

Marco Squarta

Francesco Torselli

Stefano Tozzi

Manuel Vescovi

Circoscrizione Isole

Giorgia Meloni detta Giorgia

Salvatore Deidda detto Sasso

Elvira Amata

Massimiliano Giammusso detto Massi detto Musso

Giuseppe Milazzo

Ruggero Benedetto Italo Razza

Giuseppa Savarino detta Giusi

Alessia Scorpo

Circoscrizione Sud

Giorgia Meloni detta Giorgia

Nicola Benedetto

Arsilia Amatruda

Antonio Ambrosio

Marco Cerreto

Nicola d’Ambrosio detto Dambrosio

Luciana De Francesco

Mariangela Di Biase

Raffaella Docimo

Ines Fruncillo

Alberico Gambino

Chiara Maria Gemma

Giovanna Greco

Elena Marrazzi

Denis Domenico Nesci

Michele Picaro

Vittorio Sgarbi

Francesco Ventola.











© RIPRODUZIONE RISERVATA