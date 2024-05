Candidati Forza Italia, Elezioni Europee 2024/ Liste nomi e capolista: Tajani, Moratti, Polverini e Mussolini

LISTE NOMI ELEZIONI EUROPEE 2024, DUE CAPOLISTA PER FORZA ITALIA: CHI SONO

Antonio Tajani spicca tra i candidati di Forza Italia alle elezioni europee 2024: come altri leader politici, anche il segretario del partito fondato da Silvio Berlusconi (il cui nome compare nel logo) ha deciso di scendere in campo per guidare le liste, inserendosi tra i nomi che sono stati depositati prima della scadenza. Il vicepremier e ministro degli Esteri ha fissato l’obiettivo, che è quello di superare il 10%, anche se c’è da «scalare una montagna»; ma Tajani è fiducioso, anche perché il suo auspicio è di riuscire a far prevalere anche in questa tornata elettorale i valori liberali, riformisti ed europeisti di chi compone l’area moderata del centrodestra.

Antonio Tajani aveva sciolto le riserve già a metà aprile, quando aveva annunciato di essere il capolista di Forza Italia in tutte le circoscrizioni, fatta eccezione per le Isole, dove invece lo è Caterina Chinnici, deputata europea uscente che però nel 2019 era stata eletta col Pd. In Forza Italia c’è la convinzione di aver completato la lista puntando soprattutto su concretezza e competenze, e di aver scelto i candidati ritenuti espressione del territorio, le cui istanze vanno poi portate nell’Unione europea.

NOMI CANDIDATI FORZA ITALIA ALLE EUROPEE 2024, LISTE, DA NORD ALLE ISOLE

L’elenco dei candidati nelle liste per le elezioni europee 2024 di Forza Italia è fatto soprattutto di “donne forti”, su cui Antonio Tajani ha voluto fortemente puntare: ad esempio, nella circoscrizione Centro ci sono Renata Polverini, ex governatrice del Lazio, e Alessandra Mussolini (il cui nome compare nelle liste di due circoscrizioni), che è ritenuta una certezza, visto che è europarlamentare nel gruppo del Ppe per il suo terzo mandato (ma non consecutivo). Nella lista della circoscrizione Nord spicca, invece, il nome di Letizia Moratti, ex presidente Rai, ex sindaca di Milano, con un passato da ministro dell’Istruzione e in Regione Lombardia. Peraltro, era pronta anche al ruolo di capolista, se il leader non avesse deciso di scendere in campo, ma non è stato necessario visto che Tajani ha fatto questa scelta.

Per quanto riguarda invece gli uomini, c’è un Dell’Utri, ma non si tratta del ben più noto Marcello, bensì Massimo, che è il coordinatore siciliano di Noi Moderati, partito con cui Forza Italia si è unito in vista delle elezioni europee 2024. Tra i nomi dei candidati spiccano anche quelli di Paolo Damilano, che ha perso le elezioni comunali a Torino, e degli ex leghisti Roberto Cota ed ex governatore del Piemonte e Flavio Tosi: forse c’è una strategia dietro queste due scelte, l’ipotesi è che così Forza Italia possa provare a strappare voti proprio agli alleati del Carroccio. In corsa anche Fulvio Martusciello, che oltre a vantare esperienza da europarlamentare dal 2014, guida la delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo dal 2022: è candidato nella circoscrizione Sud insieme a Isabella Adinolfi.

CIRCOSCRIZIONE NORD-OVEST

Antonio Tajani

Letizia Moratti

Paolo Damilano

Massimiliano Salini

Stefania Zambelli

Andrea Costa

Roberto Cota

Laura D’Incalci

Firial Cherima Fteita

Gustavo Gili

Luigi Grillo

Clara Marta

Laura Menardi

Dina Nobili

Matteo Passoni

Silvia Piani

Claudia Porchietto

Marco Reguzzoni

Beatrice Rizzi

Giuseppe Romeo

CIRCOSCRIZIONE NORD-EST

Antonio Tajani

Sandra Savino

Flavio Tosi

Matteo Gazzini

Rosaria Tassinari

Cristina Andretta

Giampiero Avruscio

Antonio Cenini

Francesco Coppi

Arianna Corroppoli

Isabella Dotto

Bruno Molea

Deborah Onisto

Antonio Platis

Alessandra Servidori

CIRCOSCRIZIONE CENTRO

Antonio Tajani

Francesca Peppucci

Salvatore De Meo

Alessandra Mussolini

Giorgio Silli

Marco Baldassarri

Rossella Chiusaroli

Graziella Ciriaci

Valentina Corsetti

Maria Chiara Fazio

Jacopo Ferri

Alessandro Ghinelli

Lorenzo Grassini

Tiziana Pepe

Renata Polverini

CIRCOSCRIZIONE ISOLE

Caterina Chinnici

Michele Cossa

Maddalena Calia

Massimo Dell’Utri

Marco Falcone

Bernardette Grasso

Margherita La Rocca Ruvolo

Edmondo Tamajo

CIRCOSCRIZIONE SUD

Antonio Tajani

Isabella Adinolfi

Fulvio Martusciello

Alessandra Mussolini

Lucia Vuolo

Giuseppina Princi

Paolo Soccorso Dell’Erba

Antonella Ballone

Angelo D’Agostino

Laura De Mola

Raffaele De Rosa

Eliseo Iannini

Sonia Palmeri

Barbara Ricci

Riccardo Rosa

Alessandro Sacchi

Francesca Salatiello

Marcello Vernola











