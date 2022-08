Candidati Fratelli d’Italia, liste Elezioni 2022/ Nomi collegi: da Meloni a Tremonti

LISTE FRATELLI D’ITALIA: I CANDIDATI “BIG” PER GIORGIA MELONI

Fratelli d’Italia ha pubblicato le liste con tutti i candidati nei collegi per la Camera e il Senato, in vista delle Elezioni Politiche il 25 settembre 2022: come tutti gli altri partiti, anche FdI con Giorgia Meloni ha presentato i nomi dei candidati per i collegi plurinominali e uninominali entro le ore 20 del 22 agosto. Dopo una lunga fase di gestazione assieme agli altri partiti del Centrodestra, Fratelli d’Italia ha completato le liste sciogliendo anche le ultime riserve circa i ruoli delicati nei collegi uninominali (dove viene espresso un unico nome per l’intera coalizione comprendente oltre FdI anche Lega, FI e Noi Moderati) e i “big” che scenderanno in campo per le Elezioni 2022.

Tra i nomi più in vista nelle file di Fratelli d’Italia troviamo il grande ritorno in politica di Giulio Tremonti, ex Ministro dell’Economia nei Governi Berlusconi, candidato come capolista alla Camera nel secondo collegio di Lombardia 1 (Milano e Monza): presente anche l’ex Presidente del Senato Marcello Pera (capolista per il Senato in Campania), l’ex sottosegretaria alla Salute Eugenia Roccella, il magistrato Carlo Nordio, il democristiano Gianfranco Rotondi e l’ex prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro. Tra i candidati “big” nelle liste di FdI troviamo poi anche l’ex ministro degli esteri del governo Monti Giulio Terzi di Sant’Agata, il Governatore uscente della Sicilia Nello Musumeci, le due ex sciatrici Lara Magoni e Barbara Merlin, l’ex portavoce della Comunità Ebraica di Roma Ester Mieli.

LISTE MELONI, I CANDIDATI FDI NEI COLLEGI UNINOMINALI

Ecco qui di seguito tutti i nomi dei candidati per Fratelli d’Italia inseriti dalla coalizione di Centrodestra nelle liste per i collegi uninominali, tanto alla Camera quanto al Senato: per un terzo dei seggi in Parlamento vale infatti il criterio del sistema maggioritario dove un voto in più tra le coalizioni porta alla vittoria di un seggio. Ecco qui di seguito tutte le liste:

CAMERA

Abruzzo U02: Guerino Testa

Abruzzo U03: Giorgia Meloni

Basilicata U01: Salvatore Caiata

Calabria U03: Wanda Ferro

Campania 1 U03: Giuseppe Pecoraro

Campania 1 U06: Marta Schifone

Campania 2 U01: Gerolamno Cangiano

Campania 2 U02: Carmen Letizia Giorgianni

Campania 2 U04: Gianfranco Rotondi

Campania 2 U05: Maria Immacolata Vietri

Emilia Romagna U01: Tommaso Foti

Emilia Romagna U01: Daniela Dondi

Emilia Romagna U06: Dalila Jolanda Ansalone

Emilia Romagna U08: Alice Buonguerrieri

Emilia Romagna U09: Mauro Malaguti

Friuli U02: Walter Rizzetto

Lazio 1 U03: Fabio Rampelli

Lazio 1 U04: Maria Teresa Bellucci

Lazio 1 U09: Alessandro Palombi

Lazio 1 U06: Luciano Ciocchetti

Lazio 2 U01: Mauro Rotelli

Lazio 2 U02: Paolo Trancassini

Lazio 2 U03: Chiara Colosimo

Lazio 2 U04: Massimo Ruspandini

Lombardia 1 U04: Riccardo De Corato

Lombardia 1 U09: Giulio Tremonti

Lombardia 1 U01: Paola Frassinetti

Lombardia 1 U03: Lucrezia Maria Benedetta Mantovani

Lombardia 1 U06: Marco Osnato

Lombardia 2 U01: Andrea Pellicini

Lombardia 3 U05: Giangiacomo Calovini

Lombardia 4 U02: Carmine Fabio Raimondo

Marche U03: Stefano Maria Benvenuti Gostoli

Piemonte 1 U01: Elena Chiorino

Piemonte 1 U02: Augusta Montaruli

Piemonte 2 U03: Andrea Delmastro

Piemonte 2 U04: Marcello Coppo

Piemonte 2 U05: Monica Ciaburro

Puglia U01: Eugenia Roccella

Puglia U03: Mariangela MAtera

Puglia U08: Dario Iaia

Puglia U09: Saverio Congedo

Sardegna U02: Gianni Lampis

Sardegna U03: Barbara Polo

Sicilia 1 U02: Maria Carolina Varchi

Sicilia 1 U05: Calogero Pisano

Sicilia 2 U03: Francesco Ciancitto

Sicilia 2 U04: Giovanni Luca Cannata

Toscana U03: Riccardo Zucconi

Toscana U01: Fabrizio Rossi

Toscana U07: Angela Sirello

Toscana U08: Chiara Mazzei

Trentino Alto Adige U01: Andrea De Bertoldi

Veneto U03: Carlo Nordio

Veneto 2 U03: Elisabetta Gardini

Veneto 2 U04: Silvio Giovine

Veneto 2 U05: Maria Cristina Caretta

Veneto 2 U07: Ciro Maschio

SENATO

Abruzzo U01: Guido Liris

Calabria U1: Ernesto Rapani

Campania U07: Elena Scarlato

Campania U01: Claudio Barbaro

Campania U02: Giovanna Petrenga

Campania U03: Giulia Cosenza

Campania U04: Antonio Iannone

Emilia Romagna U04: Alberto Balboni

Emilia Romagna U05: Marta Farolfi

Friuli U01: Luca Ciriani

Lazio U02: Lavinia Mennuni

Lazio U04: Ester Mieli

Lazio U05: Marco Silvestroni

Liguria U01: Giovanni Berrino

Lombardia U04: Isabella Rauti

Lombardia U05: Ignazio La Russa

Lombardia U09: Giulio Maria Terzi di Sant’Agata

Lombardia U11: Daniela Santanchè

Marche U1: Elena Leonardi

Piemonte U02: Paola Ambrogio

Piemonte U03: Gaetano Nastri

Puglia U01: Filippo Melchiorre

Puglia U04: Vita Maria Nocco

Puglia U03: Filippo Melchiorre

Sardegna U01: Antonella Zedda

Sardegna U02: Marcello Pera

Sicilia U02: Raoul Russo

Sicilia U04: Sebastiano Musumeci

Sicilia U05: Salvatore Sallemi

Sicilia U08: Carmela Bucalo

Toscana U01: Simona Petrucci

Toscana U03: Patrizio La Pietra

Toscana U04: Federica Picchi

Umbria U01: Francesco Zaffini

Veneto U01: Raffaele Speranzon

Veneto U02: Luca De Carlo

CANDIDATI FRATELLI D’ITALIA: LISTE COLLEGI PLURINOMINALI PER CAMERA E SENATO

Per quanto riguarda invece le liste dei candidati FdI nei collegi plurinominali (due terzi dei seggi totali da eleggere, ndr) ci sono diverse conferme sui parlamentari “uscenti” di questa Legislatura: Giorgia Meloni ha confermato in toto alla Camera Francesco Lollobrigida e Fabio Rampelli, così come Marco Silvestroni, Giovanni Donzelli e Paolo Trancassini. Per il Senato invece, tra uninominali e plurinominali si ritrovano nelle liste Luca Ciriani (attuale capogruppo), Edmondo Cirielli (in Campania), Isabella Rauti, Daniela Santanché e Lucio Malan.

Giorgia Meloni invece sarà direttamente candidata al collegio uninominale L’Aquila-Teramo, mentre sarà capolista di Fratelli d’Italia in diverse Regioni sempre alla Camera dei deputati. A questo link si trovano tutti gli altri candidati inseriti nelle liste per collegi plurinominali a Camera e Senato.











