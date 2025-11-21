Chi sono i candidati impresentabili alle Elezioni Regionali 2025 tra Puglia, Veneto e Campania: 8 nomi esclusi dalla Commissione Antimafia

Sono complessivamente 8 i candidati impresentabili alle Elezioni Regionali 2025 che si stanno per aprire in Puglia, Campania e Veneto ai quali si uniscono anche altri 8 nomi per i quattro Comuni chiamati al voto dopo lo scioglimento per le infiltrazioni mafiose: a dirlo – ovviamente – è la Commissione Antimafia che si è riunita nelle ultime settimane per analizzare tutti i fascicoli dei candidati consiglieri inviati dalle procure italiane, contenenti accuse, indagini e condanne a loro carico.

Partendo dalle note positive, è bene dire che il Veneto è l’unica delle tre regioni chiamate al voto a non aver comparire nell’elenco dei candidati impresentabili presentato dalla Commissione; così come la stessa cosa si nota anche per il comune di Acquaro (in provincia di Vib Valentia): proprio a livello di comunali, non stupisce che quattro dei nomi esclusi siano relativi al comune di Caivano, due a quello di Capistrano e gli ultimi due a Monteforte Irpino; tutti esclusi per essere stati assessori anche prima dello scioglimento.

Chi sono i candidati impresentabili alle Elezioni Regionali 2025: tutti i nomi tra Puglia e Campania

Quattro sono, invece, i candidati impresentabili in Puglia secondo la Commissione: tra loro spicca Pasquale Luperti – in quota FI – che oltre a essere figlio dell’ex boss della Sacra Corona Unita (senza allacci riscontrati con la mafia), è attualmente indagato per corruzione; ma troviamo anche Antonio Ruggiero – sempre FI – che attende il dibattimento per il medesimo reato, Paride Mazzotta – nuovamente FI – indagato per antiriciclaggio e, infine, Marcello Cocco – civico a sostegno dell’indipendente Sabino Mangano – che si trova in Appello per “accesso abusivo a sistema informatico” dopo una prima condanna.

Altrettanti – ovviamente – i candidati impresentabili in Campania partendo da Luigi Pergamo e Pierpaolo Capri – rispettivamente civico e UDC, entrambi a sostegno di Cirielli – sui quali pendono accuse (sempre rispettivamente) per autoriciclaggio e riciclaggio; passando per i civici – a sostegno di Fico – Maria Grazia Di Scala che è indagata per “tentata concussione” e – lui a sostegno dell’indipendente Rotondi – Davide Cesarini già condannato per bancarotta fraudolenta e indagato per riciclaggio.