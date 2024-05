Candidati Lega alle Elezioni Europee 2024/ Liste nomi e capolista: Vannacci, Sardone, Borchia e Tardino

LISTE ELEZIONI EUROPEE 2024, I 5 CAPOLISTA DELLA LEGA DI SALVINI: NON SOLO VANNACCI, ECCO I NOMI

Con il via libera giunto dal Consiglio Federale, sono state approvate e presentate le liste dei candidati Lega (gruppo Identità e Democrazia) per le prossime Elezioni Europee 2024, in programma il prossimo 8-9 giugno: con la scadenza fissata su oggi 1 maggio al Viminale, il Carroccio come tutti gli altri partiti in corsa hanno ufficializzato i nomi e i capolista presenti nel “listone” messo a punto dal segretario Matteo Salvini e dal resto del Consiglio Lega.

A differenza da Meloni, Schlein, Renzi e Calenda, Salvini conferma il suo non volersi candidare in Europarlamento, rimanendo da senatore, vicepremier e Ministro in carica per «lavorare dall’Italia per cambiare in meglio l’Europa». Dopo la “querelle” sulla candidatura del generale Roberto Vannacci, la lista dei candidati conferma la presenza del militare da “indipendente” ma non capolista ovunque come veniva ipotizzato in un primo momento.

Vannacci nelle scheda elettorale delle Europee sarà capolista nella circoscrizione Centro e Sud, mentre si trova in seconda posizione nell’area Isole, penultimo in Nord-Est e ultimo posto nel Nord-Ovest. Formalizzati anche gli altri capolista della Lega, cominciando da Silvia Sardone nella circoscrizione Nord-Ovest, già europarlamentare e membro del Carroccio in Lombardia. Al Nord-Est troviamo invece l’eurodeputato uscente Paolo Borchia mentre appunto al Centro e nel Sud è il generale alleato di Matteo Salvini a rappresentare la Lega: per la circoscrizione Isole la scelta invece ricade su Annalisa Tardino, già europarlamentare del Carroccio dalle scorse Elezioni Europee dove la Lega ottenne la palma di partito più votato d’Italia.

LISTE CANDIDATI LEGA ALLE EUROPEE 2024: DA NORD ALLE ISOLE, TUTTI I NOMI

Tra i candidati sparsi dalla Lega nelle liste delle elezioni Europee 2024 trovano spazio molti degli europarlamentari uscenti degli ultimi 5 anni in Eurocamera: Panza e Tovaglieri trovano spazio ancora nell’area Nord-Occidentale, mentre Lizzi e Basso trovano spazio nella Nord-Orientale. Al Centro, dietro a Vannacci, troviamo il tris di leghisti doc come Claudio Borghi, Susanna Ceccardi e Anna Cinzia Bonfrisco, mentre al Sud candidati restano Simona Loizzo e Valentino Grant.

Ecco invece qui di seguito tutti i nomi ufficiali dei candidati Lega nelle liste per le Elezioni Europee 2024: dai capolista al resto delle liste, ecco i potenziali nuovi europarlamentari che potranno essere votati nelle schede elettorali delle rispettive circoscrizioni in cui viene suddiviso il Paese (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Isole, Sud).

Circoscrizione Nord-Ovest

Silvia Sardone

Alessandro Panza

Francesco Bruzzone

Isabella Tovaglieri

Gianna Gancia

Angelo Ciocca

Oscar Lancini

Simona Bordonali

Alessia Borroni

Eraldo Botta

Marco Cozzi

Alessandro Fermi

Dino Ganelli

Elena Lucchini

Giovanni Malanchini

Cristina Patelli

Lorenza Rosso

Astrid Sento

Silvana Snider

Roberto Vannacci

Circoscrizione Nord-Est

Paolo Borchia

Elena Lizzi

Alessandra Basso

Rosanna Conte

Anna Cisint

Stefano Bargi

Roberta Conti

Arianna Lazzarini

Alessandro Manera

Morena Martini

Emiliano Occhi

Roberto Paccher

Roberto Pizzoli

Roberto Vannacci

Stefano Zannier

Circoscrizione Centro

Roberto Vannacci

Susanna Ceccardi

Claudio Borghi

Anna Cinzia Bonfrisco

Mirco Carloni

Valeria Alessandrini

Mario Abbruzzese

Davide Bordoni

Franco Cardinale

Laura Cartaginese

Francesca Dionisi

Anna Menghi

Giovanna Miele

Antonio Tacconi

Matilde Tasselli

Circoscrizione Isole

Annalisa Tardino

Roberto Vannacci

Ester Bonafede

Antonino Germanà

Michelina Lunesu

Francesca Reitano

Raffaele Stancanelli

Girolamo Turano

Circoscrizione Sud

Roberto Vannacci

Simona Loizzo

Valentino Grant

Roberto Marti

Aldo Patriciello

Luigi Barone

Laura Cucchiarella

Maria Giovanna Fiume

Santo Gagliardi

Marica Grande

Francesca Magliano Invitti

Filippo Mancuso

Anna Carmela Minuto

Carmela Rescigno

Angela Russo

Dante Santoro

Joseph Splendido

Matilde Tasselli











