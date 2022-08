CANDIDATI LEGA LISTE ELEZIONI 2022/ Nomi collegi: Salvini, Bossi, Mastrangelo, Maglie

LISTE LEGA: I CANDIDATI “BIG” PER MATTEO SALVINI

Anche la Lega ha presentato ufficialmente le liste con tutti i candidati alle Elezioni 2022 per i collegi di Camera e Senato: in vista del voto del 25 settembre, il partito guidato da Matteo Salvini ha ufficializzato i nomi per i collegi uninominali e plurinominali emersi dopo l’accordo di coalizione raggiunto con i restanti alleati del Centrodestra. Tante le conferme in casa della Lega, con candidati tutti i Ministri uscenti del Governo Draghi (Stefani, Garavaglia, Giorgetti) nei listini proporzionali come capilista e pure la squadra del direttivo in Parlamento (i capogruppo Molinari e Romeo e i sottosegretari/viceministri).

Fontana: "La Lega nel Governo non stava bene"/ "Torneremo alle nostre battaglie"

Tra i nomi “big” che trovano spazio nelle liste dei candidati troviamo in primo luogo l’ex magistrato ed ex candidata a vice-sindaca di Roma Simonetta Matone (Uninominale nel Lazio), così come l’ex campione di pallavolo Luigi Mastrangelo (a Taranto): come già annunciato da Salvini prima della chiusura delle liste, presenti Mario Barbuto (presidente dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti), Vincenzo Pepe (presidente di FareAmbiente), lo scrittore Giuseppe Valditara e l’editore (di Libero e del Tempo) Antonio Angelucci, la giornalista Maria Giovanna Maglie.

“Salvini? È cristiano limitare immigrazione”/ Valditara “Papa Wojtyla era favorevole”

LISTE SALVINI, I CANDIDATI LEGA NEI COLLEGI UNINOMINALI

Qui di seguito è possibile trovare invece tutti i nomi dei candidati per la Lega inseriti nelle liste per i collegi uninominali di Camera e Senato: va ricordato come per un terzo dei seggi in Parlamento vale infatti il criterio del sistema maggioritario dove un voto in più tra le coalizioni porta alla vittoria di un seggio. La Lega è inserita nella coalizione del Centrodestra e perciò condividerà i propri candidati con quelli di FdI, Forza Italia, Noi Moderati per i collegi uninominali (in tutto 221, 147 alla Camera e 74 al Senato). Ecco qui di seguito tutti i nomi in lista (in attesa che il sito della Lega publichi l’elenco ufficiale con relativi nomi dei collegi):

Si e Verdi: "Educazione sessuale da 5° elementare"/ Lega: "Giù le mani dai bimbi"

CAMERA

Lombardia: Giancarlo Giorgetti, Laura Ravetto, Andrea Crippa, Stefano Candiani, Nicola Molteni Rebecca Frassini, Simona Bordonali, Silvana Comaroli e Andrea Dara

Piemonte: Elena Maccanti, Alessandro Vigna, Alberto Luigi Gusmeroli e Riccardo Molinari

Liguria: Edoardo Rixi

Trentino Alto Adige: Vanessa Cattoi e Sabrina Adami

Veneto: Giorgia Andreuzza, Dimitri Coin, Ingrid Bisa, Alberto Stefani, Massimo Bitonci e Lorenzo Fontana

Friuli: Vannia Gava e Massimiliano Panizzut

Emilia Romagna: Jacopo Morrone, Laura Cavandoli e Benedetta Fiorini

Toscana: Elisa Montemagni, Tiziana Nisini e Edoardo Ziello

Marche: Giorgia Latini e Mirco Carloni

Umbria: Virginio Caparvi

Lazio: Simonetta Matone, Federico Freni e Nicola Ottaviani

Campania: Tina Donnarumma e Attilio Pierro

Abruzzo: Alberto Bagnai

Puglia: Davide Bellomo e Rossano Sasso

Calabria: Domenico Furgiuele

Sicilia: Valeria Sudano e Antonino Minardo

Sardegna: Dario Giagoni

SENATO

Lombardia: Massimiliano Romeo (Varese), Maria Cristina Cantù (Milano), Gian Marco Centinaio (Pavia), Daisy Pirovano (Bergamo) e Stefano Borghesi (Brescia). In Veneto Mara Bizzotto (Vicenza) e Paolo Tosato (Verona)

Piemonte: Marzia Casolati (Torino città) e Giorgio Bergesio (Cuneo). In Liguria Stefania Pucciarelli (La Spezia)

Trentino Alto Adige: Martina Loss (Trento), Elena Testor (Valsugana), Maurizio Bosatra (Bolzano) e Rita Mattei (Merano)

Valle D’Aosta: Nicoletta Spelgatti.

Emilia Romagna: Elena Murelli (Piacenza-Parma)

Toscana: Manfredi Potenti (Livorno)

Lazio: Giulia Bongiorno (Roma Est) e Claudio Durigon (Viterbo)

Campania: Pina Castiello (Napoli)

Puglia: Roberto Marti (Lecce)

Calabria: Tilde Minasi (Reggio Calabria)

Sicilia: Mario Barbuto (Palermo)

CANDIDATI LEGA: LISTE COLLEGI PLURINOMINALI PER CAMERA E SENATO

Tra le liste dei candidati ai collegi plurinominali troviamo invece molte conferme dal Parlamento uscente: Salvini per la Camera ha confermato diversi nomi “big” del partito, a cominciare dai vicesegretari del Carroccio Andrea Crippa e Lorenzo Fontana, così come i capigruppo uscenti Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. Presenti poi nelle liste della Lega anche Giulia Bongiorno, Alessandro Morelli e Alberto Bagnai, con Claudio Borghi, Massimo Garavaglia, Simone Pillon e Roberto Calderoli.

Presenti ovviamente Giancarlo Giorgetti, n.2 del Carroccio e pure lo storico fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi (correrà nella sua Varese, da capolista al proporzionale). Il leader della Lega Matteo Salvini sarà invece candidato come capolista nel listino proporzionale al Senato in Lombardia, Calabria, Puglia e Basilicata. Per consultare le liste su tutti gli altri nomi della Lega (e degli altri partiti) ecco questo link fornito da YouTrend in costante aggiornamento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA