CANDIDATI M5S, LISTE ELEZIONI 2022/ Nomi collegi: Conte, Appendino, Cafiero De Raho

LISTE M5S: I CANDIDATI “BIG” PER GIUSEPPE CONTE

Il Movimento 5Stelle ha pubblicato le liste con tutti i candidati M5s alle Elezioni 2022 per i collegi alla Camera e al Senato: in vista del voto del 25 settembre, il partito guidato da Giuseppe Conte ha ufficializzato tutti i nomi per i collegi uninominali e plurinominali, emersi dopo le votazioni delle Parlamentarie M5s lo scorso 16 luglio. In quella sede, gli iscritti 5Stelle avevano espresso voti sui candidati dei plurinominali mentre i vertici del Movimento hanno poi provveduto a “sistemare” le ultime caselle rimaste, specialmente su circoscrizioni esteri e sugli uninominali, dove il M5s si ritrova in corsa “solitaria” rispetto agli altri tre maxi poli in coalizione (Centrodestra, Centrosinistra, Terzo Polo).

Dopo i mesi difficili delle scissioni interne e dopo la caduta del Governo Draghi dovuta alla mancanza di fiducia del gruppo parlamentare 5Stelle, il binomio Giuseppe Conte-Beppe Grillo ha provveduto a stilare la lista dei candidati emersa dalle Parlamentarie, dove già erano stati esclusi tutti gli eletti al secondo mandato nella Legislatura in corso. Tra i nomi “big” confermati delle liste (in molti facenti parte dei 15 nomi del “listino bloccato” voluto da Conte alle Parlamentarie), troviamo i candidati come i magistrati antimafia Federico Cafiero de Raho e Roberto Scarpinato, l’ex Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, il professor Livio De Santoli e il notaio M5s Alfredo Colucci. Tra gli “storici” del Movimento troviamo invece l’ex sindaco Chiara Appendino, la capogruppo al Senato Maria Domenica Castellone, la sottosegretaria Barbara Floridia, l’ex capogruppo al senato Ettore Licheri, il ministro Stefano Patuanelli, il capogruppo alla Camera Francesco Silvestri, i vicepresidenti del Movimento Riccardo Ricciardi, Michele Gubitosa.

LISTE CONTE, I CANDIDATI M5S NEI COLLEGI UNINOMINALI

Qui di seguito tutti i nomi dei candidati per il M5s inseriti nelle liste per i collegi uninominali di Camera e Senato: va ricordato come per un terzo dei seggi in Parlamento vale infatti il criterio del sistema maggioritario dove un voto in più tra le coalizioni porta alla vittoria di un seggio. Ecco qui di seguito tutte le liste:

CAMERA

Piemonte 1 U01: Carlotta Tevere

Piemonte 1 U02: Chiara Appendino

Piemonte 1 U03: Luca Carabetta

Piemonte 1 U04: Antonio Ilaria

Piemonte 1 U05: Antonella Pepe

Piemonte 2 U02: Mario Iacopino

Piemonte 2 U03: Giuseppe Paschetto

Piemonte 2 U01: Antonella Scagnetti

Piemonte 2 U04: Massimo Cerruti

Piemonte 2 U05: Rosina Serratore

Valle d’Aosta: Daria Pulz

Lombardia 1 U04: Stefania Mammì

Lombardia 1 U05: Riccardo Olgiati

Lombardia 1 U07: Denis Lodi Lunga

Lombardia 1 U08: Simona Bertogliatti

Lombardia 1 U09: Pierluigi Riccitelli

Lombardia 1 U01: Daniela Gobbo

Lombardia 1 U02: Sara Montrasio

Lombardia 1 U03: Elena Calogero

Lombardia 1 U06: Daniele Tromboni

Lombardia 2 U01: Antonio Ferrara

Lombardia 2 U02: Vittorio Salvo

Lombardia 2 U03: Giovanni Currò

Lombardia 2 U04: Luca Sangalli

Lombardia 2 U05: Giovanni Galimberti

Lombardia 3 U01: Concetta Torrisi

Lombardia 3 U02: Jacopo Gnocchi

Lombardia 3 U03: Amedeo Paccagnella

Lombardia 3 U04: Samuel Sorial

Lombardia 3 U05: Teresa Tambonino

Lombardia 4 U01: Alberto Valenti

Lombardia 4 U02: Valenza Barzotti

Lombardia 4 U03: Paola Tacchini

Lombardia 4 U04: Giovanni Cappellazzi

Trentino Alto Adige U01: Rudy Tranquillini

Trentino Alto Adige U02: Maurizio Del Bianco

Trentino Alto Adige U03: Angelo Rizzo

Trentino Alto Adige U04: Davide Barbieri

Veneto 1 U01: Marco Lazzarini

Veneto 1 U02: Alessandro Ferro

Veneto 1 U03: Cristina Manes

Veneto 1 U04: Maurizio Mestrinier

Veneto 1 U05: Elena Quaranta

Veneto 2 U01: Elena Suman

Veneto 2 U02: Rosa Valentino

Veneto 2 U03: Giacomo Cusumano

Veneto 2 U04: Andreatta Gedorem

Veneto 2 U05: Sonia Perenzoni

Veneto 2 U06: Francesco Vaccaro

Veneto 2 U07: Antonietta Benedetti

Friuli U01: Luca Sut

Friuli U02: Cesidio Antidormi

Friuli U03: Adriana Panzera

Liguria U01: Giovanni Spalla

Liguria U02: Roberto Traversi

Liguria U03: Maria Tini

Liguria U04: Federica Giorgi

Emilia Romagna U01: Carmine De Falco

Emilia Romagna U02: Davide Zanichelli

Emilia Romagna U03: Daniele Piccoli

Emilia Romagna U04: Stefania Ascari

Emilia Romagna U05: Lorenza D’Amato

Emilia Romagna U06: Marzia Calzoni

Emilia Romagna U07: Mattia Veronesi

Emilia Romagna U08: Marta Rossi

Emilia Romagna U09: Andrea Zerbini

Emilia Romagna U010: Paolo Pasini

Emilia Romagna U011: Mariano Gennari

Toscana U02: Elda Baldi

Toscana U03: Marco Cresci

Toscana U06: Chiara Bartalini

Toscana U01: Luca Giacomelli

Toscana U05: Stella Sorgente

Toscana U09: Tommaso Pierazzi

Toscana U04: Claudio Loconsole

Toscana U07: Andrea Quartini

Toscana U08: Maria Letizia Magnelli

Umbria U01: Ilaria Gabrielli

Umbria U02: Alessandra Ruffini

Marche U01: Giorgio Fede

Marche U01: Mirella Emiliozzi

Marche U01: Gabriele Santarelli

Marche U01: Rossella Accoto

Lazio 1 U01: Livio De Santoli

Lazio 1 U02: Manuel Tuzi

Lazio 1 U03: Angela Salafia

Lazio 1 U04: Francesca Flati

Lazio 1 U08: Sante Narcisi

Lazio 1 U09: Viviana Carbonara

Lazio 1 U05: Marco Bella

Lazio 1 U06: Emanuele Ceccato

Lazio 1 U07: Carola Penna

Lazio 2 U01: Rosita Cicoria

Lazio 2 U02: Roberto Casamica

Lazio 2 U03: Gianluca Bono

Lazio 2 U04: Ilaria Fontana

Lazio 2 U05: Anna Mattiello

Abruzzo U01: Carmela Grippa

Abruzzo U02: Daniele Caruso

Abruzzo U03: Attilio D’Andrea

Molise U01: Riccardo Di Palma

Campania 1 U01: Antonio Caso

Campania 1 U02: Sergio Costa

Campania 1 U03: Dario Carotenuto

Campania 1 U04: Pasquale Penza

Campania 1 U05: Carmela Auriemma

Campania 1 U06: Carmela Di Lauro

Campania 1 U07: Gaetano Amato

Campania 2 U01: Giuseppe Buonpane

Campania 2 U02: Danilo Della Valle

Campania 2 U03: Sabrina Ricciardi

Campania 2 U04: Michele Gubitosa

Campania 2 U05: Virginia Villani

Campania 2 U06: Giuseppe Benevento

Campania 2 U07: Dario Vassallo

Puglia U01: Marco Pellegrini

Puglia U02: Fabrizio Marrazzo

Puglia U03: Bruna Piarulli

Puglia U04: Nicola Grasso

Puglia U05: Alberto De Giglio

Puglia U06: Beatrice Ottaviani

Puglia U08: Annagrazia Angolano

Puglia U07: Salvatore Giuliano

Puglia U09: Francesco Mandoi

Puglia U010: Marina Zela

Basilicata U01: Viviano Verri

Calabria U01: Vittoria Baldino

Calabria U01: Laura Anna Orrico

Calabria U01: Elisa Scutellà

Calabria U01: Riccardo Tucci

Calabria U01: Fabio Foti

Sicilia 1 U01: Davide Aiello

Sicilia 1 U02: Leonardo Penna

Sicilia 1 U03: Daniela Morfino

Sicilia 1 U04: Dedalo Pignatone

Sicilia 1 U05: Filippo Perconti

Sicilia 1 U06: Via Martinciglio

Sicilia 2 U05: Katia Baglio

Sicilia 2 U06: Grazia D’Angelo

Sicilia 2 U02: Luciano Cantone

Sicilia 2 U03: Carlo Giovanni Amato

Sicilia 2 U01: Saitta Eugenio

Sicilia 2 U04: Maria Concetta Di Pietro

Sardegna U01: Mauro Congia

Sardegna U02: Loredana La Barbera

Sardegna U03: Emiliano Fenu

Sardegna U04: Mario Perantoni

SENATO

Piemonte U01: Alberto Unia

Piemonte U02: Elisa Pirro

Piemonte U03: Luca Zacchero

Piemonte U04: Susy Matrisciano

Piemonte U05: Roberto Falcone

Valle D’Aosta U01: Erika Guishardaz

Lombardia U01: Francesca Bondoli

Lombardia U02: Tommaso Leoni

Lombardia U06: Bruno Marton

Lombardia U03: Eugenio Casalino

Lombardia U04: Elena Sironi

Lombardia U05: Paola Pizzighini

Lombardia U010: Silvia Baldina

Lombardia U07: Umberto Di Franco

Lombardia U08: Maria Anna Bonettini

Lombardia U09: Mariarosa Ghitti

Lombardia U011: Sabina Lupo

Trentino Alto Adige U01: Paola Minotto

Trentino Alto Adige U02: Giulio Angelini

Trentino Alto Adige U03: Michela Rosa Rizzi

Trentino Alto Adige U04: Renzo Roncat

Trentino Alto Adige U05: Francesca Morrone

Trentino Alto Adige U06: Markus Falk

Veneto U01: Sara Giaggio

Veneto U02: Flavio Baldan

Veneto U03: Giorgio Burlini

Veneto U04: Barbara Guidolin

Veneto U05: Maura Zambon

Friuli U01: Stefano Patuanelli

Liguria U01: Enrico Nadasi

Liguria U02: Barbara Tronchi

Emilia Romagna U01: Gabriella Biancato

Emilia Romagna U02: Laura Maria Mantovani

Emilia Romagna U03: Fabio Selleri

Emilia Romagna U04: Anastasia Ruggeri

Emilia Romagna U05: Marco Croatti

Toscana U01: Andrea Barbagli

Toscana U01: Valeria Marrocco

Toscana U03: Manuela Bellandi

Toscana U04: Claudio Cantella

Umbria U01: Federico Pasculli

Marche U01: Roberto Cataldi

Marche U02: Samuela Melini

Lazio U02: Alessandra Maiorino

Lazio U03: Giuseppe Cragghiolo

Lazio U04: Giulia Lupo

Lazio U01: Massimo Erbetti

Lazio U05: Stefano Chirico

Lazio U06: Anna Sacchetti

Abruzzo U01: Isidoro Malandra

Molise U01: Ottavio Balducci

Campania U04: Adra Lopreiato

Campania U05: Maria Domenica Castellone

Campania U06: Orfeo Mazzella

Campania U07: Raffaele De Rosa

Campania U01: Antonio Del Monaco

Campania U02: Maura Samo

Campania U03:: Francesco Castiello

Puglia U01: Gisella Naturale

Puglia U02: Michele Coratella

Puglia U03: Maria La Ghezza

Puglia U04: Roberto Fusco

Puglia U05: Antonio Trevisi

Basilicata U01: Antonio Materdomini

Calabria U01: Maria Saladino

Calabria U02. Giuseppe Auddino

Sicilia U01: Dolores Bevilacqua

Sicilia U02: Giuseppe Chiazzese

Sicilia U03: Pietro Lorefice

Sicilia U04: Giuseppina Rannone

Sicilia U05: Giuseppe Pisani

Sicilia U06: Barbara Floridia

Sardegna U01: Sabrina Licheri

Sardegna U02: Marcello Cherchi

CANDIDATI MOVIMENTO 5STELLE: LISTE COLLEGI PLURINOMINALI PER CAMERA E SENATO

Chi invece non c’è nelle liste presentate il 22 agosto sera dal M5s sono tutti quegli eletti già due volte con incarichi pubblici in quota Movimento 5Stelle: il vincolo del secondo mandato, che Conte avrebbe voluto “derogare” mentre Grillo si è opposto, impedisce l’inserimento in lista di personalità come Roberto Fico, Danilo Toninelli, Alfonso Bonafede e Paola Taverna, Riccardo Fraccaro e Virginia Raggi. Ci sono invece gli eletti solo una volta in Parlamento, entrando così a pieno titolo nelle liste presentate alle Corti d’Appello.

Il leader M5s Giuseppe Conte si è invece candidato in 4 Regioni e 5 collegi alla Camera: Lombardia 1 (in 2 collegi), Campania 1 (primo collegio), Puglia 1 e Sicilia 1 (primo collegio). Non sarà invece inserito in alcun collegio uninominale per il Parlamento. A questo link si trovano tutti gli altri candidati inseriti nelle liste per collegi plurinominali alla Camera; qui al Senato.











