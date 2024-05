Candidati Pd, Elezioni Europee 2024/ Liste nomi e capolista: Schlein, Cecilia Strada, Bonaccini, Annunziata

I 4 CAPOLISTA DEL PD NELLE LISTE ELEZIONI EUROPEE 2024: DA SCHLEIN A BONACCINI, ECCO I NOMI

Come tutti gli altri partiti anche il Pd ieri ha ufficializzato e presentato le liste definitive dei candidati per le Elezioni Europee del 8-9 giugno 2024: il via libera era già avvenuto in Direzione Nazionale nello stesso giorno in cui la Segretaria dem Elly Schlein aveva ufficializzato la sua candidatura come capolista al Centro e nelle Isole, anticipando la rivale Giorgia Meloni che qualche giorno dopo ha confermato anch’essa la corsa a Bruxelles in aperta sfida con la deputata ed ex vicepresidente dell’Emilia Romagna.

A proposito della storica regione “rossa”, tra le liste dei candidati Pd alle Europee trova spazio come capolista anche il Presidente emiliano Stefano Bonaccini, ricomponendo le due “anime” interne della Segreteria entrambi candidati per un seggio a Bruxelles (anche se Schlein ha già fatto sapere che nel caso fosse eletta rimarrebbe alla Camera, ndr). Ufficializzati i nomi di tutti i candidati (che trovate qui sotto) e così pure i 5 capolista del pistone Pd nelle rispettive circoscrizioni elettorali: Elly Schlein si presenta appunto nella circoscrizione Centro e nelle Isole, la figlia del fondatore di Emergency, Cecilia Strada, sarà invece la prima in lista nel Nord-Ovest, mentre Bonaccini rappresenta il Pd da capolista nel Nord-Est. Chiude nella circoscrizione meridionale la giornalista ex Rai Lucia Annunziata con un dietrofront durato pochi mesi dopo aver garantito che mai e poi mai si sarebbe candidata alle Europee con il Pd.

LISTE CANDIDATI PD ALLE EUROPEE 2024: TUTTI I NOMI DEM PER NORD-OVEST, NORD-EST, CENTRO E ISOLE

Nomi nuovi, eurodeputati uscenti e qualche candidato indipendente: le folte liste di candidati Pd scelti per correre alle Elezioni Europee 2024 – ricordiamo, in palio per l’Italia vi sono 76 seggi complessivi – rappresentano un punto di equilibrio tra le varie correnti dopo il lungo braccio di ferro andato in scena per settimane al Largo del Nazareno. La scelta finale di ritirare il nome di Elly Schlein dal simbolo del Pd alle Europee rappresenta una “vittoria” della minoranza dem dopo la “bacchettata” di Romano Prodi alla Segretaria: trovano comunque spazio molti candidati europarlamentari vicini alla leader Schlein, da Alessandro Zan (Nord-Est) a Sandro Ruotolo (Sud) fino a Brando Benifei, capogruppo uscente del Pd in Europa ricandidato nel Nord-Ovest appena dietro a Cecilia Strada.

Presente nelle liste dei candidati Pd nella circoscrizione nord-occidentale anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, l’ex M5s e Verdi Eleonora Evi, l’assessore comunale di Milano Pierfrancesco Maran, il figlio di Bruno, Fabio Pizzul, e l’europarlamentare Patrizia Toia: al Nord-Est invece dietro al capolista Bonaccini troviamo tra gli altri l’ex Cgil Ivan Pedretti e le uscenti Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini. Per il Centro invece dietro a Schlein i candidati Pd che corrono alle Europee sono i sindaci di Firenze e Pesaro (Nardella e Ricci), l’ex Segretario Pd Nicola Zingaretti e l’ex direttore dell’Avvenire Marco Tarquinio; infine il Sud con Lucia Annunziata prima della lista, seguita dal sindaco uscente di Bari Antonio Decaro, l’eurodeputato uscente Pietro Bartolo, la collega Pina Picierno e il vice capogruppo al Senato Antonio Nicita. Ecco qui di seguito tutti i nomi dei candidati Pd nelle liste dem per le Europee, suddivisi nelle 5 circoscrizioni:

Circoscrizione Nord-Ovest

Cecilia Strada

Brando Benifei

Irene Tinagli

Alessandro Zan

Antonella Parigi

Giorgio Gori

Eleonora Evi

Pierfrancesco Maran

Patrizia Toia

Davide Mattiello

Elena Accossato

Emanuele Fiano

Monica Romano

Fulvio Centoz

Lucia Artusi

Fabio Pizzul

Donatella Alfonso

Luca Jahier

Paola Giudiceandrea

Fabio Bottero

Circoscrizione Nord-Est

Stefano Bonaccini

Annalisa Corrado

Ivan Pedretti

Elisabetta Gualmini

Alessandro Zan

Alessandra Moretti

Sara Vito

Sara Ferrari

Antonio Mumolo

Giuditta Pini

Marcello Saltarelli

Silvia Panini

Lozenzo Gennari

Sara D’Attorre

Andrea Zanoni

Circoscrizione Centro

Elly Schlein

Nicola Zingaretti

Camilla Laureti

Marco Tarquinio,

Beatrice Covassi

Dario Nardella

Daniela Rondinelli

Matteo Ricci

Elena Improta

Humberto Insolera

Alessia Morani

Marco Pacciotti

Teresa Bartoli

Antonio Mazzeo

Michele Franchi

Circoscrizione Isole

Elly Schlein

Antonio Nicita

Lidia Tilotta

Pietro Bartolo

Angela Quaquero

Giuseppe Lupo

Maria Flavia Timbro

Giuseppe Belvisi

Circoscrizione Sud

Lucia Annunziata

Antonio Decaro

Pina Picierno

Sandro Ruotolo

Jasmine Cristallo

Francesco Forte

Manola Di Pasquale

Luigi Tassone

Shady Alizadeh

Franceso Todisco

Giuseppina Paterna

Nicola Campanile

Annamaria Becci

Massimo Schiavone

Georgia Tramacere

Raffaele Topo

Carmela Saulino

Gianmario Spada.

