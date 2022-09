Candidati Presidente Elezioni Regionali Sicilia 2022/ Chi sono e con quali liste…

CANDIDATI ELEZIONI REGIONALI SICILIA 2022: SEI IN CORSA

Il 25 settembre tutta l’Italia sarà chiamata al voto, ma i cittadini siciliani prenderanno parte anche alle Elezioni Regionali Sicilia 2022. I candidati alle elezioni alle Regionali per la presidenza della Sicilia sono sei: Gaetano Armao per Azione e Iv, Caterina Chinnici per il centrosinistra, Cateno De Luca per ‘Sicilia Vera’, Nuccio Di Paola per il Movimento 5Stelle, Eliana Esposito per Siciliani Liberi e Renato Schifani per il centrodestra.

Nelle imminenti elezioni regionali in Sicilia, Gaetano Armao è tra i candidati alle Elezioni Regionali: è sostenuto da Azione con Calenda e Italia Viva. Ha 60 anni, è avvocato cassazionista e ha insegnato diritto regionale e contabilità pubblica all’Università di Palermo. Gaetano Armao è attualmente vice presidente della Regione per Forza Italia e in passato ha ricoperto il ruolo di assessore all’Economia con Raffaele Lombardo e poi con Nello Musumeci, è stato consulente del Consiglio d’Europa, della commissione Bicamerale antimafia e per le questioni regionali. Ha rivestito anche l’incarico di vice presidente della Fondazione Teatro Massimo a Palermo e presidente della Fondazione Unesco-Sicilia. Anche Caterina Chinnici tra i candidati alle Elezioni Regionali in Sicilia con Partito Democratico e Fava/Centopassi. Ha 68 anni ed è figlia del giudice Rocco Chinnici, assassinato dalla mafia. Fino al 2008 ha lavorato in magistratura e nel 2009 è stata nominata da Raffaele Lombardo assessore alla Funzione pubblica. Nel 2012 riceve l’incarico ministeriale al dipartimento della giustizia minorile e nel 2014 è stata eletta parlamentare europeo come indipendente nel Partito Democratico.

GLI ALTRI CANDIDATI ALLE ELEZIONI REGIONALI SICILIA 2022

Tra i candidati Cateno De Luca, che in queste elezioni regionali è sostenuto da 9 liste: De Luca sindaco di Sicilia, Sicilia Vera, Orgoglio Siculo, Autonomia siciliana, Basta mafie, Giovani siciliani, Impresa Sicilia, Lavoro in Sicilia, Terra D’Amuri. 48 anni, è tra i fondatori del movimento autonomista siciliano e del movimento ‘Sicilia Vera’, con cui è stato eletto sindaco a Messina. Nuccio Di Paola è candidato per il Movimento 5Stelle, ha 40 anni e una laurea in ingegneria informatica. Nel 2017 è stato eletto all’Assemblea regionale siciliana e a giugno 2022 ha ricevuto da Giuseppe Conte l’incarico di referente M5S in Sicilia.

Eliana Esposito tra i candidati alle Elezioni Regionali Sicilia 2022 è sostenuta da Siciliani Liberi. Ha 49 anni, è attrice, autrice teatrale, regista e cantautrice, con all’attivo lavori teatrali di denuncia come “Fratelli d’Italia, dov’è la vittoria?” e “Antudo”. Dal 2021 è membro della Segreteria nazionale di Siciliani Liberi. Infine, Renato Schifani è sostenuto da cinque liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Prima l’Italia-Lega, Popolari e autonomisti e Dc. 72 anni, è stato Presidente del Senato nella XVI legislatura, nel 2014 è stato presidente del Nuovo centrodestra e fino alla metà del 2016 è stato capogruppo al Senato di Area popolare.











