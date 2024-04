Candido e Federica, coppia La Pupa e il Secchione 2024/ Lei: “la base c’è, basta solo modificare qualcosa!”

Candido e Federica, scatta il “colpo di fulmine” a La Pupa e il Secchione 2024

Candido e Federica sono una delle coppie protagoniste della nuova edizione de La Pupa e il Secchione 2024, il programma condotto da Enrico Papi su Italia 1. Dopo il grande successo della scorsa edizione è tornato il divertente esperimento che mette a confronto due mondi apparentemente agli antipodi: quello delle pupe e quello dei secchioni. Durante la prima puntata si sono presentati tutti i secchioni protagonisti di questa edizione tra cui anche Simone Candido. Conosciamolo meglio.

“Ciao a tutti sono Simone Candido e ho 21 anni, sono uno studente di ingegneria informatica a Torino. Nel tempo libero mi diverto a montare e smontare computer. Quello che mi manca tanto di Manfredonia è la mia mamma e la cucina, infatti quando sto a Torino non vedo l’ora che arriva il pacco da giù che ha scaldatelli, caciocavallo, pasta e di tutto di più” – racconta il secchione.

Candido e Federica passano alla seconda puntata de La Pupa e il Secchione 2024

Federica è piacevolmente colpita dal secchione Simone Candido de La Pupa e il Secchione 2024. “Mi piace, lo vedo molto simile a me su alcune cose come famiglia, valori. Mi sta simpatico, è molto carino” – dice la pupa che alla fine decide di fare squadra con lui, anche se rivela – “la base c’è, basta modificare qualcosa come il taglio dei capelli”.

Intanto durante la prima puntata de La Pupa e il Secchione 2024 Candido e Federica si classificano all’ultimo posto della classifica finale con soli 9 punti. La coppia è indubbiamente tra le meno affini del programma e si ritrovano a rischio eliminazione sin dalla prima puntata. Durante la prova affinità Federica e Candido si scontrano con Swami e Sciamanna, ma a sorpresa riescono a battere la coppia conquistando così il biglietto d’accesso alla seconda puntata.

