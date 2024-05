Candido e Federica, La pupa e il secchione 2024/ L’affinità cresce, ma durante la semifinale…

Federica e Candido hanno raggiunto la semifinale de La Pupa e il secchione 2024, ribaltando ogni previsione

All’inizio del programma, in pochi avrebbero scommesso che Candido e Federica sarebbero riusciti ad arrivare fino in fondo. Apparentemente, infatti, la pupa e il secchione non sembravano di certo una delle coppie meglio assortite. Tante differenze caratteriali, ma anche modi di fare e di agire completamente diversi. Con il passare delle settimane, tuttavia, Federica e Candido sono riusciti a stringere di più, superando anche diverse sfide.

Federica ha accettato di fare squadra col suo compagno di viaggio, mettendo da parte i pregiudizi. Lo stesso ha fatto il concorrente, che ora vuole dare il tutto per tutto nella semifinale de La Pupa e il Secchione e sogna di progredire ancora. Ad attendere la coppia diverse manches impegnative, con la prova fitness, lo zucca quiz e tanti altri nodi da sbrogliare in una puntata non priva di colpi di scena. Come se la caveranno Federica e Candido?

Candido e la pupa Federica si preparano per nuove sfide: riusciranno ad arrivare in finale?

Candido e Federica vogliono agguantare la finale de la pupa e il secchione 2024, ma per farlo devono superare le sfide di questa penultima puntata. In settimana la coppia si è preparata al meglio, ma si sa, la semifinale può fare brutti scherzi. Federica si sarà preparata a dovere per quanto riguarda lo studio e la cultura generale? E Candido riuscirà a sostenere le prove fisiche sotto gli occhi attenti di Aldo Montano?

Ovviamente non mancheranno momenti di svago e leggerezza nel corso della puntata, ma attenzione alla competizione con le altre coppie, che allo stesso modo vogliono raggiungere la finalissima. Candido e Federica ce la metteranno proprio tutta, per vincere e stupire tutti quelli che ancora non credono in loro.

