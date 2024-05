Candido ‘irriconoscibile’ in finale, Federica: “Non sembra lui!”/ Cambio look a La pupa e il secchione 2024

Come giusto che sia, per la finale de La pupa e il secchione 2024 tutti i concorrenti si sono concessi alle mani esperte di truccatrici e stylist per presentarsi al meglio in studio. L’ultimo atto merita un vestito speciale, un’acconciatura da urlo e, ovviamente, una buona dose di grinta per laurearsi come coppia vincitrice.

Arrivati in studio, i concorrenti de La pupa e il secchione 2024 si sono messi in evidenza con una simpatica sfilata per mettere in evidenza i rispettivi outfit e cambi di look. Tutti si sono presentati al meglio ma un ragazzo in particolare ha lasciato i presenti senza parole: stiamo parlando di Candido. Abbiamo imparato a conoscerlo in queste settimane con la sua barba sbarazzina e il capello lungo: ebbene, per la finale ha scelto di optare per un taglio netto.

Il cambio look di Candido ‘spiazza’ Paola Barale: “Ma stai benissimo!”

“Ma non sembra più lui!”, ha esordito Federica alla vista di Candido, e Paola Barale ha rincarato la dose: “Ma stai benissimo così!”. Il concorrente de La pupa e il secchione 2024 non solo ha finalmente sistemato la barba ma ha soprattutto tagliato di gran lunga la sua folta chioma. Un ciuffo prorompente, occhiali alla moda; un Candido come non lo abbiamo mai visto e che a quanto pare ha conquistato i presenti in occasione della finale, al punto di essere scelto con Federica come prima coppia sicura di accedere alla finalissima.











