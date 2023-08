CANDY LAND/ Un horror religioso che sorprende

Negli ultimi anni poche pellicole horror hanno saputo raccontare qualcosa di nuovo. In più di un’occasione si cade nel già visto o in variazioni impercettibili rispetto ai mostri sacri del genere. Tra i film che hanno provato a esplorare nuovi territori non possiamo non citare Candy Land di John Swab, che purtroppo non è stato distribuito nelle sale ma che ora è disponibile in home video con Blue Swan Entertainment.

SINOSSI – 1996. La giovane Remy, cacciata dalla setta di fondamentalisti religiosi in cui è cresciuta e senza un posto in cui stare e un lavoro per mantenersi, si unisce ad un gruppo di prostitute che staziona presso un parcheggio per camionisti. Uno dei loro clienti abituali potrebbe essere in realtà un pericoloso serial killer che ha iniziato a mietere le prime vittime.

Candy Land è un horror religioso sorprendente, che attraverso un mix di generi – dal dramma al poliziesco, passando per l’erotico e appunto l’horror – si muove tra sesso, repressione e lavaggio del cervello. Dopo aver realizzato una manciata di thriller e di gialli, Swab mette da parte i clichè del genere – ma non mancano le citazioni eccellenti – e spinge sull’acceleratore nella seconda parte: lo spargimento di sangue è considerevole, ma non eccessivo. Qualche difetto c’è, a partire dalla scrittura, ma l’operazione è interessante. Infine, impossibile non citare le prove attoriali, a partire dall’ammaliante Olivia Luccardi.

