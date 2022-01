Cane azzanna manifestante no vax ad Amsterdam/ Video, il morso al braccio poi…

E’ divenuto virale nelle ultime ore il video di un cane della polizia che azzanna un no vax. L’episodio immortalato molto probabilmente da uno degli smartphone presente, si è verificato in Olanda e precisamente ad Amsterdam dove nelle scorse ore si sono tenuti degli accesi scontri fra i manifestanti anti vaccino e le forze dell’ordine, a seguito delle introduzioni da parte del governo olandese delle misure di restrizioni riguardanti il covid e le vaccinazioni.

Diversi i video degli scontri circolanti sul web e sui social, fra cui anche quello appunto di un cane che dopo essere stato sguinzagliato ha azzannato un no vax al braccio, senza mollare la presa nonostante il manifestante cercasse di divincolarsi, per poi gettarlo a terra. La polizia, come scrive il Daily Mail citato da Dagospia, è intervenuta in particolare in piazza del Museo, dopo che la sindaca di Amsterdam, Femke Halsema, ha emesso un’ordine di emergenza per far disperdere la folla. Alla fine 30 persone sono state arrestate e quattro poliziotti sono rimasti feriti negli scontri, oltre al no vax azzannato di cui sopra.

CANE AZZANNA NO VAX AD AMSTERDAM: CONTAGI IN CALO IN OLANDA

I manifestanti avevano deciso di sfidare le forze dell’ordine scendendo in strada senza alcuna mascherina, ne tanto meno distanziati, e le autorità non hanno potuto fare altro che intervenire. Dopo che i contagi erano risaliti a novembre, il governo olandese aveva introdotto alcune misure di restrizione, poi inasprite ulteriormente durante lo scorso mese di dicembre alla luce delle festività natalizie e della diffusione della variante Omicron.

Il risultato è stato una diminuzione dei contagi e soprattutto del tasso di incidenza dei positivi, visto che la media degli ultimi 7 giorni parla di 85.55 nuovi casi ogni 100mila abitanti, e con la variante Omicron già dominante. Durante il lockdown le autorità locali hanno deciso di chiudere tutte le attività non essenziali come ad esempio bari, ristoranti, musei, cinema e teatri, provocando l’ira della popolazione orange. Qui sotto il video di quanto accaduto col cane e il no vax.

NOW – People mauled by police dogs, beaten with batons at unauthorized protest against Covid restrictions in #Amsterdam.pic.twitter.com/BR5pUBqHuc — Disclose.tv (@disclosetv) January 2, 2022





