Cane Blanca, chi è Linneo, il bulldog della serie/ Razza, vero nome e storia

Tra novembre e dicembre 2021 la Rai ha ospitato la serie tv “Blanca” con protagonista Maria Chiara Giannetta. La fiction ruota intorno alla figura di Blanca Ferrando, una giovane consulente della polizia, che viene assunta come stagista in un commissariato di Genova. La donna è cieca da quando aveva dodici anni a causa di un incidente nel quale ha perso la vita sua sorella maggiore Beatrice. Blanca viene aiutata e accompagnata da vari amici, tra cui il suo cane guida Linneo, un bulldog americano femmina. L’amico a quattro zampe accompagna Blanca ovunque vada: un vero e proprio cane guida e un amico sincero e fedele.

Monologo Maria Chiara Giannetta su disabilità e cecità/ "Con Blanca ho imparato..."

La fiction di successo ha avuto dunque tra i protagonisti anche il simpatico cagnolino, Linneo. Cosa sappiamo dell’amico a quattro zampe di Blanca? Si tratta di un bulldog americano di quasi 4 anni, dal pelo chiaro e gli occhi color ghiaccio. Il suo vero nome è Fiona, ma nella serie tv si chiama appunto Linneo. Nella fiction, il cagnolino è l’assistente fedele di Blanca, una ragazza non vedente che ha dunque bisogno di avere un cane guida al proprio fianco. Il nome Linneo è lo stesso che l’autrice dei libri Patrizia Rinaldi – dai quali è stata liberamente tratta la serie – aveva dato all’animaletto.

Enrica, la moglie di Beppe Vessicchio/ "L'ho conquistata con la musica"

Cane Blanca: chi è in realtà il bulldog che interpreta Linneo

Il cane di Blanca, che nella realtà si chiama Fiona, è di proprietà di un osteopata romano, Marco Straccia, intervistato qualche tempo fa da Tv Sorrisi e Canzoni. L’uomo ha raccontato come il suo bulldog è arrivato in tv: “Ho conosciuto per caso l’addestratrice cinofila Carolina Basile che ha interagito con il cane ed è rimasta colpita. Fiona è duttile, intelligente e paziente. Insomma, predisposta alla vita sul set. In due mesi ha dovuto imparare l’andatura lenta e rafforzare il rapporto con la protagonista. Le riprese poi si sono svolte da dicembre 2020 ad aprile. Quando girava a Roma, avevo chiesto che a fine giornata il cane rientrasse a casa. Quando invece per esigenze di copione doveva fare le riprese a Genova, sono andato io a starle vicino. Per lei è stata una bellissima esperienza e ogni volta fa festa ai suoi trainer. Fiona si è molto legata alla Giannetta perché anche fuori dal set la coccolava, le metteva la copertina quando dormiva, la accarezzava sempre”.

MARIA CHIARA GIANNETTA: CHI È, VITA PRIVATA E FIDANZATO/ "Darò me stessa"

La stessa Giannetta, sul palco di Sanremo 2022, ha presentato i suoi “guardiani”, tra cui Veronica, che le ha insegnato proprio il rapporto con i cani guida: “Ho conosciuto lei e il suo fantastico cane, con cui viaggia per tutto il mondo, soprattutto per andare gli incontri di scherma, perché lei è una campionessa. Ulma protegge Veronica, la avverte quando c’è un marciapiede, uno scalino, un ostacolo alto. Allora le ho chiesto: ‘Come fai con gli ostacoli alti?’ e lei mi ha risposto dicendo: ‘Quelli te li prendi in faccia’.”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA