Cane da Montagna dei Pirenei/ Belle e Sebastien, che razza è il cane e come si chiama

Belle e Sebastien: che razza è il cane protagonista del film

Belle e Sebastien è il film che Raiuno propone nella prima serata di oggi, lunedì 1 agosto. Un film che racconta la storia d’amicizia tra un bambino e una montagna di 50 kg di pelo. Il cane protagonista del film ha conquistato tutti con la sua bellezza e la sua dolcezza, appartiene alla razza del cane da montagna dei Pirenei che viene utilizzato come cane da valanga e da slitta, ma anche come difensore della famiglia e della casa. Ha un’altezza 70-80 cm e il peso può arrivare fino a 60 kg.

Mariolina Cannuli "Il primo annuncio? Non in TV ma all'Alitalia"/ "Dovevo pagare le tasse e…"

Nonostante la stazza imponente, si tratta di un cane dolcissimo, dall’andatura elegante e che difende fermamente tutto ciò che gli viene affidato. E’ molto affettuoso ed è amatissimo dai bambino. Una delle sue caratteristiche fondamentali è la fedeltà alla famiglia con cui vive.

Il cane di Belle e Sebastien

Il cane protagonista di Belle e Sebastien è una femmina appartenente alla razza del cane da montagna dei Pirenei. Il suo sguardo è dolcissimo e il manto lungo è setoso e soffice come la neve. Il cane protagonista del film in onda questa sera su Raiuno, in realtà, non è uno solo. Belle e Sebastien in onda questa sera è uscito nelle sale italiane nel 2014. Ha poi avuto due sequel: uno nel 2015 “L’avventura continua” e un altro nel 2018 dal titolo “Amici per sempre”.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, perché si sono lasciati?/ "Tornare insieme? No!", e rivela…

I cani protagonisti dei tre film dedicati alla storia di Belle e Sebastien, dunque, sono tre di cui uno italiano. Cani bellissimi, adatti a prendersi cura anche dei bambini che proteggono da ogni pericolo, non temono le avversità atmosferiche ed è abbastanza diffidente nei confronti degli estranei.

LEGGI ANCHE:

Gruppo italiano e Little Tony: curiosità e gossip/ Mogli, scioglimento e una grave tragedia

© RIPRODUZIONE RISERVATA