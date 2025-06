Cane e gatto è un cult della commedia italiana con due giganti protagonisti: Bud Spencer e Tomas Milian. La regia è di Bruno Corbucci

Cane e gatto, film su Rete 4 diretto da Bruno Corbucci

Giovedì 19 giugno 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:35, la commedia poliziesca dal titolo Cane e gatto. Si tratta di un progetto cinematografico statunitense prodotto nel 1983 dalla Laguna Production Inc. e diretto dal regista italiano Bruno Corbucci, fratello dell’altrettanto noto Sergio Corbucci e film maker ricordato in particolare per la sua collaborazione con Erminio Macario e Totò.

Per quanto riguarda la parte musicale, abbiamo invece la firma del gruppo La Bionda (composto dai fratelli Carmelo e Michelangelo La Bionda) che ha lavorato per oltre 10 anni con i fratelli Corbucci.

I protagonisti del film sono interpretati da Bud Spencer (che lavorerà nuovamente con Corbucci in Miami Supercops e Superfantagenio) e Tomas Milian (conosciuto dal pubblico per il personaggio di Er Monnezza e che è stato diretto in numerose occasioni dai fratelli Corbucci a partire da Vamos a matar compañeros fino a Delitto al Blue Gay).

Nel cast di Cane e gatto anche: Marc Lawrence, Margherita Fumero, Billy Garrigues, Joan Call, Darcy Shean e Dan Fitzgerald.

La trama del film Cane e gatto: un ladruncolo diventa supertestimone

Cane e gatto è ambientato a Palm Beach, in Florida, dove il tenente Alan Parker (Bud Spencer) sta finalmente per partire per le vacanze con la sua amata famiglia.

Proprio poco prima di partire per il tanto desiderato campeggio viene richiamato in centrale dai suoi superiori per collaborare alla cattura di un criminale responsabile di alcuni furti e omicidi che sembrerebbero legati tra loro.

Nonostante il disappunto iniziale, il protagonista si impegna al massimo per acciuffare il ladro, un uomo a lui ben noto di nome Tony Roma (Tomas Milian).

Quest’ultimo, infatti, è un personaggio conosciuto della zona che ama trascorrere le sue giornate giocando d’azzardo e accompagnato da belle donne.

Roma è riuscito in più di un’occasione a sfuggire alla polizia, così Alan è costretto ad occuparsi di lui in prima persona, con la speranza di riuscire quindi a godersi le vacanze.

Nessuno dei due, però, avrebbe mai immaginato di venire coinvolto negli affari di un boss mafioso: durante una delle sue tante fughe, Roma diventa testimone oculare di un omicidio e da fuggitivo si trova ad essere protetto dagli agenti di polizia.

Riuscirà Roma a testimoniare quanto ha visto senza che il boss mafioso possa ucciderlo? E cosa accadrà al tenente Alan Parker? Riuscirà finalmente a partire per le vacanze?