Cane meticcio aggredisce e uccide due neonate/ Gelosia? Morsi mortali all’addome

Choc in Brasile dove due gemelline neonate di soli 26 giorni, sono state sbranate e uccise dal cane di famiglia, forse perchè geloso. Spiegare questi raptus da parte dei nostri amici a quattro zampe è sempre molto complicato, in quanto a volte subentrano fattori esterni di difficile lettura, fatto sta che non è da escludere che il cane, un incrocio fra un Labrador e un foxhound americano, possa aver visto le due neonate come due estranee che avessero invaso il suo habitat, e di conseguenza ha voluto mettere in chiaro le cose, purtroppo, con esito tragico. Pochi secondi di distrazione, il tempo che la mamma aprisse ad un vicino di casa, perchè accadesse la tragedia: le due gemelline sono infatti rimaste da sole, e il cane ne ha approfittato. Il fatto è riportato in queste ore da moltissime testate online, e ci giunge dal Brasile, precisamente dal comune di Piripà, nello stato nord orientale di Bahia. Non appena accortasi di qualcosa che non andava, la madre si è precipitata in soccorso delle due piccole, ma il suo intervento e la successiva corsa in ospedale, sono stati purtroppo vani: le due bimbe, Anne e Analú, erano ferite in maniera troppo grave per salvarsi, soprattutto all’addome.

CANE METICCIO AGGREDISCE E UCCIDE DUE NEONATE: APERTA INDAGINE

Oltre al cane “killer”, la famiglia aveva da tempo anche un altro amico a quattro zampe, e nessuno dei due aveva mostrato fino ad ora segnali di aggressività, di conseguenza, la mamma aveva lasciato le due piccole, anche se solo per qualche istante, con i cani. Forse però è subentrata la gelosia, e non ricevendo più le attenzioni ottenute fino a pochi giorni prima, uno dei due cani è scattato. I genitori delle piccole, Elaine e Regis Novais, di anni 29 e 32, cercavano da tempo dei figli, mentre i due cani li avevano adottati da più di cinque anni. La polizia civile di Bahia ha deciso di aprire un’indagine per fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla morte delle due neonate, e allo stato attuale delle cose non è ancora stata decisa la sorte del cane aggressore. Il dramma è avvenuto lo scorso 23 giugno, la mamma è stata ricoverata sotto choc.



