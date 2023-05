Cane morde figlia, mamma divorzia da marito “Voleva farlo abbattere”/ “È come figlio”

Il cane morde la figlia al volto, ferendola gravemente, ma la mamma decide di tenerlo comunque in casa, anche se questo vuol dire mettere fine al suo matrimonio. È quel che è accaduto a Klara Tsetkin, una giovane mamma americana protagonista di una scelta difficile che sta facendo discutere. Il suo cocker spaniel non aveva mai aggredito prima sua figlia, né l’aveva attaccata o aveva dato segni di aggressività. “Semplicemente ha reagito come autodifesa, e poi è pure molto malato“, ha raccontato la donna in un video pubblicato su TikTok.

Uno dei motivi per i quali la mamma ha sollevato un vespaio di polemiche è legato al fatto di difendere il suo cane Bart, attribuendo le colpe della vicenda alla figlia: “È stata Milana a iniziare il gioco, prima lo ha toccato e manipolato, poi si è seduta sopra di lui sino a fargli male. Quando il cane ha cercato di nascondersi sotto il letto, le sue zampe dietro hanno ceduto e non è così riuscito a svincolarsi. Ed è lì che è successo quello che nessuno avrebbe mai voluto“. La vicenda risale a poco più di tre anni fa, quando la bambina, che ora ha cinque anni e mezzo, ne aveva poco più di due.

“AMO MIEI FIGLI E IL MIO CANE ALLO STESSO MODO”

Ora la pelle di Milana è completamente guarita, come dimostrano i video pubblicati dalla madre, ma ha avuto bisogno di diversi punti di sutura per la ferita e, forse, porterà la cicatrice per il resto della sua vita. A destare numerose polemiche anche una presa di posizione di Klara Tsetkin, che mette i suoi figli e il cane Bart sullo stesso piano: “E comunque io amo i miei figli e il mio cane allo stesso modo“, ha fatto sapere, infatti, la donna. In un altro video, Klara Tsetkin ha rivelato che la decisione non solo di non far abbattere l’animale, ma anche di tenerlo con sé ha portato alla fine del suo matrimonio. “Quando qualcuno mi chiederà se mi pentirò mai di aver divorziato da mio marito perché lui voleva sbarazzarsi del cane risponderò sempre di no“. C’è però chi rimprovera duramente la donna via social, ma anche chi la difende. La donna probabilmente cercava una sponda psicologica su TikTok per la sua sofferta decisione, ma l’effetto causato è stato opposto, sebbene ci sia comunque chi ha compreso e condiviso la sua scelta.

