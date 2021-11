Cane Nina incontra Giucas Casella al GF Vip/ Soffre per la sua mancanza e…

Giucas Casella: i suoi divertenti aneddoti

Giucas Casella è una vera e propria ventata di freschezza dentro la casa del Grande Fratello Vip. Nel corso delle settimane, il celebre mago ha divertito e intrattenuto con i suoi aneddoti e il suo senso dell’umorismo. Nel corso dell’ultima puntata infatti, tra una discussione e l’altra, è stato chiamato dal presentatore proprio per stemperare gli animi facendo riferimento ad un aneddoto sul suo conto. Giucas ha infatti confessato all’interno della casa di aver sognato la celebre Iva Zanicchi. Sia le persone in casa che gli spettatori si sono mostrati particolarmente divertiti dal racconto, sopratutto per i particolari quasi “hot” del sogno citato. Alfonso Signorini ha chiamato in confessionale il mago, accompagnato da Francesca Cipriani, per fargli credere che la cantante non solo avesse apprezzato le dichiarazioni del mago, ma che ricambiasse anche il “suo amore”. Inoltre, Francesca Cirpriani ha rincarato la dose raccontando che in realtà Giucas ha sognato anche Orietta Berti.

Nei giorni scorsi Giucas Casella, in giardino, ha vissuto un momento di sconforto. In giardino, lontano da tutti, Giucas ha iniziato a piangere. La prima ad accorgersi della sua tristezza è stata Lulù, che si è subito avvicinata all’illusionista per consolarlo. Giucas ha rivelato di aver avuto il pensiero di un ricordo lontano ma ha poi voluto subito sdrammatizzare dicendo: “Mi è venuto il polline negli occhi”. Più tardi, con l’aiuto delle sorelle Selassié, il mago ha voluto mandare un messaggio per sorprendere i suoi affetti a casa. Lulù e Clarissa hanno decorato uno dei palloncini rossi della festa di Miriana con una dedica per James e Giacomo, figlio e nipote di Giucas. Casella ha poi lasciato il palloncino libero di volare nel cielo di Roma.

Giucas Casella rivede la sua cagnolina Nina

Questa sera, lunedì 8 novembre, nella puntata del Grande Fratello Vip per Giucas Casella ci sarà un momento di grande emozione: potrà finalmente incontrare la sua amata cagnolina Nina, un dolce jack russel. Più volte Giucas ha pensato a lei nel corso di questa avventura nella Casa di Canale 5 ed è probabilmente anche per la sua mancanza che ha versato lacrime in un momento di sconforto. Come reagirà quando potrà finalmente rivederla all’esterno della Casa?

